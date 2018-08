Sassuolo | ufficiale acquisto di Brignola dal Benevento

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : preso Brignola dal Benevento : Sassuolo - Si conclude una trattativa lunga ed estenuante: Enrico Brignola è ufficialmente un nuovo giocatore del Sassuolo . Il classe '99 lascia il Benevento , con cui si è messo in luce la scorsa ...

Calciomercato Crotone - ufficiale : ecco Marchizza dal Sassuolo : Crotone - Riccardo Marchizza ha detto sì: il classe '98 giunge al Crotone in prestito dal Sassuolo con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei neroverdi. Il talentuoso difensore centrale ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : preso Boga : Sassuolo - Ieri le visite mediche, oggi l'ufficialità. Jeremie Boga è un giocatore del Sassuolo . Si tratta di un centrocampista classe 1997. E' nato in Francia e nella passata stagione ha giocato in ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : preso Bourabia dal Konyaspor : Sassuolo - Nuovo colpo dalla Turchia per il Sassuolo : il club neroverde ha infatti acquistato dal Konyaspor il centrocampista marocchino, con passaporto francese, Mehdi Bourabia , 26 anni. Il suo ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale l'acquisto di Boateng. Presentato De Zerbi : 'Prince valore aggiunto' : Adesso è ufficiale: Kevin Prince Boateng torna in Italia e vestirà la maglia del Sassuolo. La società neroverde ha ufficializzato l'acquisto dell'ex Milan dall'Eintracht Francoforte, a titolo ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : Giovanni Rossi è il nuovo ds : Sassuolo - Il Sassuolo annuncia Giovanni Rossi come suo nuovo direttore sportivo. Per lui è un ritorno, avendo già lavorato con la società emiliana nel 2006 per la prima volta, come membro del ...

Sassuolo - ufficiale Odgaard dall'Inter - : Jens Odgaard è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. L'attaccante classe 1999 si è trasferito a titolo definitivo con opzione di recompra a favore dei nerazzurri. Le cifre dell'operazione ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale : rinnovato il prestito di Lemos : Sassuolo - Ancora un anno per Mauricio Lemos in neroverde. Attraverso una nota, infatti, il Sassuolo ha annunciato che per il difensore classe 1995 è stato "prolungato il prestito dall'U.D. Las Palmas ...

Ufficiale - De Zerbi è il nuovo allenatore del Sassuolo : Roberto De Zerbi ha preso il posto di Iachini sulla panchina del Sassuolo, le voci degli ultimi giorni sono diventate ufficiali in mattinata Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Sassuolo. Lo ufficializza il club emiliano con una nota sul suo sito web: “Questa mattina, presso la sede Mapei di Milano, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Roberto De Zerbi”. Il ...

Sassuolo - ufficiale : esonerato Iachini - ecco il nuovo allenatore : Ora è ufficiale: Giuseppe Iachini non è più l’allenatore del Sassuolo. Lo annuncia il club emiliano con una nota sul suo sito. “Dopo il colloquio intercorso fra la dirigenza neroverde e mister Giuseppe Iachini è stato constatato che non ci sono più i presupposti per continuare il rapporto di lavoro con il Sassuolo Calcio”. “La società neroverde vuole esprimere un grande ringraziamento a mister Iachini, arrivato in un momento di difficoltà della ...