Sardegna | trasporto urgente per un bimbo di un anno in pericolo di vita

meteoweb.eu

: Trasporto urgente dalla Sardegna per un bimbo di un anno in pericolo di vita #aeronauticamilitare #Falcon50… - preuniop : Trasporto urgente dalla Sardegna per un bimbo di un anno in pericolo di vita #aeronauticamilitare #Falcon50… - AlessiaManca : RT @IteNovas: La velocità media di un #autobus pubblico in Sardegna è di 21,2 km all'ora #trasporti #buslumaca - massimo_san : RT @IteNovas: La velocità media di un #autobus pubblico in Sardegna è di 21,2 km all'ora #trasporti #buslumaca -

(Di giovedì 2 agosto 2018) L’Aeronautica Militare ha appena conclusodi un bambino di unin imminentedi. Un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino è decollato su richiesta della Prefettura di Sassari, pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, che ha autorizzato la missione. La Sala Situazioni di Vertice, è in costante contatto con le Prefetture su tutto il territorio nazionale per disporre e gestire missioni di questo ed altro tipo a favore della collettività. Il velivolo, giunto ad Alghero per imbarcare ilinsieme ad un medico che lo ha assistito costantemente, è decollato intorno alle 18:00 per poi atterrare a Genova dopo circa un’ora di volo. Qui il piccolo è stato trasportato immediatamente all’ospedale “Gaslini” per ricevere le cure necessarie. Per questo tipo di missioni, che richiedono tempi di reazione ...