Sarajevo-Atalanta | Pavlovic perde la testa | dito medio ai tifosi

Sarajevo-Atalanta - Europa League 2018/2019 : 0-5 risultato e cronaca in diretta live : Sarajevo-Atalanta, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Diretta/ Sarajevo-Atalanta (risultato live 0-5) streaming video e tv : manita orobica - padroni di casa in tilt : Diretta Sarajevo Atalanta streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di ritorno del 2° turno preliminare di Europa League(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:55:00 GMT)

Sarajevo-Atalanta 0-5 LIVE - la squadra di Gasperini è uno spettacolo : Papu Gomez pazzesco : Si sta giocando il ritorno della gara di Europa League tra Sarajevo ed Atalanta, dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Gasperini deve vincere per superare il turno. Gli ospiti si affidano alla coppia d’attacco formata da Papu Gomez e Barrow. Sarajevo: Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Dupovac, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic Atalanta: Berisha, Toloi, Palomino, Masiello, Hateboer, Freuler, deRoon, Pessina, ...

Sarajevo-Atalanta 0-4 LIVE - la squadra di Gasperini è uno spettacolo : Papu Gomez pazzesco : Si sta giocando il ritorno della gara di Europa League tra Sarajevo ed Atalanta, dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Gasperini deve vincere per superare il turno. Gli ospiti si affidano alla coppia d’attacco formata da Papu Gomez e Barrow. Sarajevo: Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Dupovac, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic Atalanta: Berisha, Toloi, Palomino, Masiello, Hateboer, Freuler, deRoon, Pessina, ...

Sarajevo-Atalanta - Europa League 2018/2019 : 0-3 risultato e cronaca in diretta live : Sarajevo-Atalanta, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

DIRETTA/ Sarajevo-Atalanta (risultato live 0-4) streaming video e tv : la Dea dilaga - Papu Gomez scatenato! : DIRETTA Sarajevo Atalanta streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di ritorno del 2° turno preliminare di Europa League(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:35:00 GMT)

Sarajevo-Atalanta - Europa League 2018/2019 : 0-4 risultato e cronaca in diretta live : Sarajevo-Atalanta, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. 30' pt – Si gioca ad una porta sola. Berisha spettatore non pagante.28' pt – Ancora il Papuuuu con un eurogol di destro. Tiro dai 25 metri e palla all’angolino. Adesso è 4-0 per la Dea

Sarajevo-Atalanta - Europa League 2018/2019 : 0-1 risultato e cronaca in diretta live : Sarajevo-Atalanta, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. 28' pt – Ancora il Papuuuu con un eurogol di destro. Tiro dai 25 metri e palla all’angolino. Adesso è 4-0 per la Dea25' pt – Partita surreale allo stadio Asim Ferhatovic Hase con i tifosi di casa ammutoliti che assistono allo strapotere dell’Atalanta20' pt – Una partenza micidiale dei nerazzurri che hanno ...

Sarajevo Atalanta : il risultato dei preliminari di Europa League in diretta LIVE. Le formazioni ufficiali : LE formazioni ufficiali Sarajevo, 4-2-3-1, : Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Dupovac, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic Atalanta, 3-4-1-2, : Berisha; Toloi, Palomino, ...

Diretta/ Sarajevo Atalanta (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali! : Diretta Sarajevo Atalanta streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di ritorno del 2° turno preliminare di Europa League(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:10:00 GMT)

Sarajevo-Atalanta - le formazioni ufficiali : Sarajevo-Atalanta, le formazioni ufficiali – Si gioca il ritorno della gara di Europa League tra Sarajevo ed Atalanta, dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Gasperini deve cercare la vittoria per superare il turno. Gli ospiti si affidano alla coppia d’attacco formata da Papu Gomez e Barrow.-- Sarajevo: Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic, Pidro; Dupovac, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic; Ahmetovic-- Atalanta: Berisha, ...

Atalanta si qualifica se… / Risultati utili contro il Sarajevo : l'anno scorso in trasferta... (Europa League) : Atalanta si qualifica se… Ecco i Risultati utili contro il Sarajevo per passare il turno nella partita di ritorno del 2° turno preliminare di Europa League(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:54:00 GMT)

DIRETTA / Sarajevo Atalanta streaming video e tv : le parole di Gasperini. Probabili formazioni - quote e orario : DIRETTA Sarajevo Atalanta streaming video e tv: Probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di ritorno del 2° turno preliminare di Europa League(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:51:00 GMT)

Sarajevo-Atalanta streaming - ecco dove guardare la diretta della partita di Europa League : Sarajevo-Atalanta streaming – Si gioca un turno molto importante valido per l’Europa League, in campo l’Atalanta dell’allenatore Gasperini che ha intenzione di confermarsi dopo l’ultima strepitosa stagione. Nel match di Europa League si affronteranno Atalanta e Sarajevo in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il ...