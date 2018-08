Sarajevo-Atalanta | Gasperini | ' Gara subito in discesa | vogliamo andare avanti Barrow?

Sarajevo - video il portiere Pavlovic fa il dito medio ai tifosi/ L'Atalanta dilaga - tensione tra i bosniaci : Sarajevo, il portiere Pavlovic fa il dito medio ai suoi tifosi: L'Atalanta dilaga nel ritorno di Europa League, tensione tra i bosniaci, l'estremo difensore provoca il pubblico(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 23:35:00 GMT)

Europa League - l'Atalanta ne fa otto al Sarajevo e passa il turno : Serata entusiasmante per l'Atalanta, che espugna Sarajevo con un perentorio 8-0 e raggiunge il terzo turno di qualificazione alla prossima Europa League.Match da dentro o fuori in Bosnia per l'Atalanta, che deve vincere o pareggiare almeno 3-3 contro il Sarajevo per passare il turno, dopo quei cinque minuti di black out dell'andata, che rischiano di compromettere prematuramente il percorso in Europa League dei bergamaschi.Gasperini sceglie il ...

Europa League - Sarajevo-Atalanta 0-8 Gomez e Barrow trascinano gli orobici al terzo turno preliminare : Questo il commento, ai microfoni di Sky Sport, del tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini. "Mancavano Ilicic e Pasalic ed eravamo un po' contati. Abbiamo recuperato Freuler e già questo è importante.

Sarajevo-Atalanta 0-8. Doppietta di Gomez e tripletta di Barrow. GOL e HIGHLIGHTS : Sarajevo-Atalanta 0-8 4' Palomino , A, , 15' e 28' Gomez , A, , 18' Masiello , A, , 39' aut. Ahmetovic, 51' e 70' e 86' Barrow , A, L'obiettivo era vincere, ma l'Atalanta ha stravinto contro il ...

Atalanta forza 8 in Europa League - la squadra di Gasperini regala spettacolo contro il Sarajevo : passaggio del turno - serata magica : L’Atalanta regala grande spettacolo in Europa League, partita pazzesca per la squadra di Gasperini sul campo del Sarajevo, match mai in discussione e risultato larghissimo, i nerazzurri adesso si candidano ad essere grandi protagonisti per il proseguo della competizione. Assenza di Ilicic che però non si fa sentire, ci pensa un grande Papu Gomez che con una grande doppietta mette subito le cose in chiaro. Ancora panchina per Duvan ...

Europa League 2018-2019 - GOLEADA Atalanta! Sarajevo spazzato via - orobici al turno decisivo : Serviva una vittoria dopo il 2-2 interno dell’andata, è arrivata una GOLEADA di dimensioni storiche in campo europeo per l’Atalanta: gli orobici hanno schiantato a domicilio il Sarajevo imponendosi nella capitale bosniaca per 0-8 nel ritorno del secondo turno delle qualificazioni alla prossima Europa League di calcio. La Dea ora affronterà la vincente dell’incontro tra gli islandesi dell’Hafnarfjordur e gli israeliani ...

