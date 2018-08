Sarajevo-Atalanta | Europea League 2018-2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

: Tra la gara di ritorno contro il Sarajevo e il trasferimento di Caldara al Milan: le parole di Gasperini alla vigil… - DiMarzio : Tra la gara di ritorno contro il Sarajevo e il trasferimento di Caldara al Milan: le parole di Gasperini alla vigil… - OA_Sport : L'Atalanta si gioca tutto stasera: 3-4-3 per Gasperini con Papu Gomez e Zapata - corrierebergamo : Stasera l'Atalanta Bergamasca Calcio scende in campo a Sarajevo. Ecco la nostra intervista a Gian Piero Gasperini -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Serve una vittoria all’per riuscire a proseguire il proprio cammino in Europa: l’esordio non è stato dei migliori, ora in trasferta contro ilservirà vincere per non rimpiangere il clamoroso 2-2 dell’andata. La squadra di Gasperini ha tutte le carte in regola per avanzare nella manifestazione: bisognerà però non distrarsisuccesso in quei 5′ da dimenticare al Mapei Stadium. Il fischio d’inizio della partita è fissato stasera per le ore 20.15. La sfida sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport, mentre in streaming sarà visibile attraverso SkyGo. Di seguito il programma completo della sfida Qualificazioni Europa– Secondo turno Gara di ritorno – Giovedì 2 agosto ore 20.15(and. 2-2) Diretta tv su Sky Sport Diretta streaming su Sky Go Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...