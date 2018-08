Sanzioni Usa alla Turchia per ottenere rilascio di Andrew Brunson

Usa-Cina - Sanzioni dal 10 al 25% su 200 miliardi di import : Nella notte l’Ufficio del Rappresentante commerciale della Casa Bianca guidato dal falco protezionista Robert Lighthizer ha emesso un comunicato che annuncia formalmente la richiesta del Presidente di alzare le sanzioni al 25%, dal 10% inizialmente ipotizzato, su ben 200 miliardi di dollari di import made in China...

Usa-Cina - escalation sui dazi. Trump alza le Sanzioni dal 10% al 25% su 200 miliardi di import : Nella notte l’Ufficio del Rappresentante commerciale della Casa Bianca guidato dal falco protezionista Robert Lighthizer ha emesso un comunicato che annuncia formalmente la richiesta del Presidente di alzare le sanzioni al 25%, dal 10% inizialmente ipotizzato, su ben 200 miliardi di dollari di import made in China...

Usa : se Iran cambia - stop a Sanzioni : ... ripristinare le relazioni diplomatiche e commerciali, consentire all'Iran di avere tecnologia avanzata e sostenere il reintegro dell'economia Iraniana nel sistema economico internazionale".

Usa : se Iran cambia - stop a Sanzioni : 0.48 Gli Usa sono pronti a mettere fine alle sanzioni all'Iran se Teheran cambia atteggiamento.Lo afferma un portavoce del Consiglio alla sicurezza nazionale Usa. "Se il regime Iraniano cambia il suo comportamento nelle modalità che abbiamo identificato, gli Stati Uniti sono pronti ad agire per mettere fine alle sanzioni, ripristinare le relazioni diplomatiche e commerciali, consentire all'Iran di avere tecnologia avanzata e sostenere il ...

Senatori USA avvertono Berlino-Parigi-Londra dei rischi per elusione Sanzioni contro Iran - : Alcuni Senatori repubblicani hanno inviato delle lettere alle rappresentanze diplomatiche negli Stati Uniti di Germania, Francia e Regno Unito mettendo in guardia dai propositi di questi Paesi di ...

Il governo turco non rispetterà le Sanzioni Usa contro l'Iran : Il governo turco ha chiarito che non intende conformarsi alla 'linea dura' adottata da Trump nei confronti dell'Iran. Le autorità di Ankara hanno infatti annunciato di volere salvaguardare le ...

Pastore cristiano Usa arrestato in Turchia - Trump minaccia Sanzioni : Pastore cristiano Usa arrestato in Turchia, Trump minaccia sanzioni Pastore cristiano Usa arrestato in Turchia, Trump minaccia sanzioni Continua a leggere L'articolo Pastore cristiano Usa arrestato in Turchia, Trump minaccia sanzioni proviene da NewsGo.

Maxi-multa a Google - Trump : «L’Ue approfitta degli Usa - ma non per molto» Il ricorso di Big G|Sanzioni miliardarie : Il presidente americano interviene e si scaglia contro la decisione della Commissione europea di sanzionare Mountain View per 4,3 miliardi di euro

Maxi-multa a Google - Trump : «L’Ue approfitta degli Usa - ma non per molto» Il ricorso di Big G|Le Sanzioni miliardarie : Il presidente americano interviene e si scaglia contro la decisione della Commissione europea di sanzionare Mountain View per 4,3 miliardi di euro

"Illegali le Sanzioni Usa contro di noi" L'Iran fa appello alla Giustizia dell'Aja : Luigi Guelpa Dopo appena tre settimane L'Iran torna a bussare alla porta della Corte internazionale di Giustizia dell'Aja. Se lo scorso 25 giugno Teheran si era rivolta infatti all'organo giudiziario ...

Iran : denuncia all'Aja - "le Sanzioni degli USA sono illegali" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iran denuncia gli Usa all’Aja per “Sanzioni illegali” : Iran denuncia gli Usa all’Aja per “sanzioni illegali” Iran denuncia gli Usa all’Aja per “sanzioni illegali” Continua a leggere L'articolo Iran denuncia gli Usa all’Aja per “sanzioni illegali” proviene da NewsGo.

Iran vuole aggirare Sanzioni Usa con le criptovalute : ... il Riyal corre il rischio di crollare del 57% sulla base del suo tasso reale di inflazione del 132%, come mostrano per esempio le proiezioni del professor Steve Hanke, che insegna Economia Applicata ...

Iran : Ue - ok a misure per proteggere imprese da Sanzioni Usa : "Siamo determinati a mantenere vivo l'accordo" sul nucleare, ha ribadito Mogherini, ricordando che "è nell'interesse della sicurezza, della regione e del mondo". Molte grandi aziende europee hanno ...