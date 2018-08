Sanità | ministero | al via tavolo su farmaci e dispositivi medici

Sanità : epatite da sangue infetto nel ’74 - la Corte d’Appello condanna il ministero : Lo Stato dovrà pagare 180 mila euro ad una donna di Napoli che, nel 1974, si ammalò di epatite C in seguito a una trasfusione di sangue infetto . È quanto stabilito dalla Corte di Appello di Napoli che, confermando la sentenza di primo grado, condanna il ministero della Salute al risarcimento della somma (con sentenza 3680/2018). “La donna – ricorda in una nota il suo legale, Maurizio Albachiara – venne ricoverata presso ...

Sanità : in corso dialogo tra Regione Veneto e Ministero su punti nascita : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - Con una lettera inviata oggi ai direttori generali delle Ulss 8 Berica, della Ulss 6 Euganea e della Ulss 5 Polesana, il Direttore generale della Sanità veneta, Domenico Mantoan, informa che “sono attualmente in corso dei colloqui interlocutori tra il Presidente della

Passaggio testimone al ministero. Grillo : Priorità nuovi fondi; Vola spesa per Sanità privata : 7mln italiani si indebitati per pagarsi cure -... : "Il mio primo obiettivo è lavorare in sinergia con il ministero dell'Economia per invertire la rotta sul finanziamento del servizio sanitario nazionale. È la mia più grande preoccupazione, ci teniamo molto a difendere la sanità pubblica". Così il neo ministro della ...