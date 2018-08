SALVINI VS BERLUSCONI | “PRONTO A PRENDERMI FORZA ITALIA” Caos Centrodestra | Letta &

RAI - FOA : "CONTINUO COME CONSIGLIERE ANZIANO"/ Ultime notizie nomine : Berlusconi striglia SALVINI : Rai, Marcello Foa: "Continuo COME CONSIGLIERE anziano". Ultime notizie nomine: Partito Democratico all'attacco, ministro Di Maio frena, "non è unica scelta"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:49:00 GMT)

Foa - SALVINI : “Se Forza Italia sceglie il Pd chi è di centrodestra venga nella Lega” Berlusconi : “Dobbiamo andare d’accordo” : La valanga provocata nel centrodestra dall’affaire Foa non conosce freno. “A Silvio dico: andare contro il cambiamento è una scelta – premette Matteo Salvini nell’intervista concessa a Quotidiano Nazionale – ma ad ogni scelta corrispondono delle conseguenze“. L’ordine impartito da Silvio Berlusconi ai suoi di non votare il presidente indicato dal governo Lega-M5s in Vigilanza Rai brucia al ministro ...

Berlusconi lascia l’ospedale San Raffaele : “Attriti con SALVINI? Il centrodestra è ineliminabile - dobbiamo andare d’accordo” : “Il centrodestra è ineliminabile in Italia e quindi dobbiamo sempre andare d’accordo”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto quali sono i suoi rapporti con il ministro dell’Interno, e suo alleato della Lega, Matteo Salvini, dopo le tensioni sulle nomine Rai. L’ex premier ha parlato ai cronisti dalla sua auto, mentre lasciava l’ospedale San Raffaele. L'articolo Berlusconi ...

Su Foa è rottura nel centrodestra. Berlusconi : «Fi non lo rivoterà». SALVINI : «Hanno scelto il Pd» : Silvio Berlusconi prende duramente posizione contro Salvini in riferimento alla possibile di una riproposizione del nome di Marcello Foa come presidente della Rai: «È stato appurato...

SALVINI va da Berlusconi : prima il sereno poi la rottura : 'La fedeltà al centrodestra non significa subalternità'. 'Prendiamo atto che vi schierate con il centrosinistra'. È il giorno della bocciatura della candidatura di Marcello Foa alla presidenza della ...

Presidenza Rai - naufraga il vertice in ospedale tra SALVINI e Berlusconi : rischio paralisi sulle nomine : ROMA Doveva prima o poi accadere ed è accaduto. Dentro Forza Italia la linea degli europeisti di Antonio Tajani ha per la prima volta segnato un punto su quella dei filo leghisti alla Toti. Matteo ...

Sulla presidenza Rai si consuma lo strappo fra SALVINI e Berlusconi : Dopo aver preso atto «con rispetto» della decisione della commissione, il diretto interessato si è messo a disposizione dell'azionista (quindi del Mef e del Governo), «invitandolo a indicarmi quali siano i passi più opportuni da intraprendere nell'interesse della Rai»...