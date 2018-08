Salvini si prende i Tg e vola nei sondaggi ma ora Berlusconi muove le sue tv

Salvini getta la maschera : "Pronto a prendermi Forza Italia" : Io fino ad oggi ho detto di no - continua - però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega' . L'opa, insomma, è lanciata. Ora non resta ...

Salvini potrebbe prendersi Roma se la Raggi dovesse lasciare : Sul calendario di Matteo Salvini c’è già una data cerchiata in rosso. È quella del 26 maggio 2019, quando si voterà per rinnovare il Parlamento Europeo. potrebbe essere il fine settimana giusto per andare al voto anche per nominare il nuovo sindaco di Roma, nel caso in cui l’attuale prima cittadina Virginia Raggi dovesse venir giudicata colpevole nel processo in corso a suo carico per la questione nomine. ...

Salvini sta pensando di prendersi Roma se la Raggi dovesse lasciare : Sul calendario di Matteo Salvini c'è già una data cerchiata in rosso. È quella del 26 maggio 2019, quando si voterà per rinnovare il Parlamento Europeo. Potrebbe essere il fine settimana giusto per andare al voto anche per nominare il nuovo sindaco di Roma, nel caso in cui l'attuale prima cittadina Virginia Raggi dovesse venir giudicata colpevole nel processo in corso a suo carico per la questione nomine.

Giorgio Mulè ci spiega perché 'Forza Italia non prende ordini da Salvini' : Roma. I berlusconiani non faranno passi indietro, assicura Giorgio Mulè nella sua doppia veste di portavoce di Forza Italia e capogruppo in commissione vigilanza Rai. E senza i sette voti italo-...

Matteo Salvini - Feltri sulla schifezza spagnola : 'Canaglie - prendetevi i neri e lasciate stare il leghista' : Matteo Salvini, attaccato da tutti per le sue polemiche tese a frenare l' immigrazione nel nostro Paese, è stato dichiarato personaggio sgradito dalle autorità di Maiorca, ed egli giustamente ha ...

Matteo Salvini prende tempo sulle nomine : C'è un motivo se alle ore 18.00, termine per presentare i nomi per le commissioni di "garanzia", nell'elenco della Lega, consegnato agli uffici del Senato, mancano i nomi dei suoi "componenti" per la commissione di Vigilanza. È la mossa. Che potrebbe anche far slittare la votazione prevista per mercoledì. E posticiparla, questo il punto, a dopo che il Parlamento (sempre mercoledì) voterà il nuovo consiglio di ...

Dopo lo smacco di Trapani - adesso Salvini se la prende con altri 450 disperati : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?'. Il nodo ...

Cassazione - la sentenza che condanna chi dice 'andate via' agli extracomunitari : Salvini la prende in giro : Dire a un extracomunitario: 'Dovete andare via' può essere perseguibile come reato di odio razziale. A stabilirlo è stata una sentenza della Cassazione, che ha condannato un 45enne imputato per ...

Forza Italia : “Quando avremo ancora i nigeriani sotto casa - chi prenderà i voti di Salvini?” : Un partito che si sta estinguendo. E’ Forza Italia. Il movimento di Silvio Berlusconi è in fibrillazione e sta per

Migranti : Moavero a Vienna : 'Se chiude se ne prende le responsabilità'. Salvini da Seehofer : Il governo italiano interviene sui Migranti dopo la presa di posizione dell'Austria che, a seguito dell'annuncio della Germania di interventi di contingentamento del flusso migratorio, ha fatto sapere ...

Matteo Salvini : “La mafia non la combatti con libri e film - ma portandogli via le mutande. Li prenderemo a bastonate" : "Se c'è qualcuno di questi delinquenti che mi guarda, il mio messaggio è che i bastardi camorristi e i mafiosi in Italia non avranno più vita facile. La lotta è senza quartiere. Vediamo di prenderli veramente a bastonate". Lo dice il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista a RaiNews24."Vorrei che questi signori - aggiunge - sparissero o cambiassero mestiere". A chi gli ricorda le parole ...

Salvini : "Bastardi mafiosi - li prenderemo a bastonate" : A chi gli ricorda le parole del boss Totò Riina, che era solito ripetere che la mafia prolifera grazie alla politica, "è cambiato il tempo - replica Salvini - io ce la metterò tutta", ma anche sui ...

Mafia : Salvini - lotta senza quartiere - li prenderemo a bastonate : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Se c’è qualcuno di questi delinquenti che mi guarda, il mio messaggio è che i bastardi camorristi e i mafiosi in Italia non avranno più vita facile. La lotta è senza quartiere. Vediamo di prenderli veramente a bastonate”. Lo dice il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, in un’intervista a RaiNews24.“Vorrei che questi signori – aggiunge – sparissero o ...

