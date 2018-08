Salvini | ' Se Forza Italia sceglie il Pd | faccia pure'

Salvini getta la maschera : "Pronto a prendermi Forza Italia" : Io fino ad oggi ho detto di no - continua - però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega' . L'opa, insomma, è lanciata. Ora non resta ...

Salvini : "Se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che gli eletti facciano politica con la Lega" : Continua il botta e risposta a distanza tra Forza Italia e Lega. Ma se Berlusconi, intervistato da Huffpost, aveva provato a smorzare i toni, a gettare nuova benzina sul fuoco del centrodestra ci pensa direttamente Matteo Salvini, in un'intervista al Quotidiano Nazionale: "A Silvio dico: andare contro il cambiamento è una scelta, ma ad ogni scelta corrispondono delle conseguenze - spiega il leader del Carroccio - "La fine del centrodestra ...

RAI - BERLUSCONI VS Salvini : “FOA NON SI VOTA”/ Ultime notizie nomine : Colle - “evitare forzature” : Rai, caos in Commissione Vigilanza per la nomina bocciata di Marcello Foa Presidente a Viale Mazzini. Ultime notizie, scontro tra Forza Italia e Governo sul voto: candidato riman presidente(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:50:00 GMT)

Così frana il piano di Salvini per sottomettere Forza Italia : 'Ci vuole irrilevanti è l'analisi dell'azzurro Roberto Occhiuto - e l'irrilevanza in politica ti uccide'. Questa analisi è l'unica che offre una chiave di lettura coerente di ciò che sta avvenendo: ...

Matteo Salvini - guerra totale a Silvio Berlusconi : 'Non fermo più che vuole lasciare Forza Italia per la Lega' : Io fino ad oggi ho detto di no , però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega'.

Nomine Rai - Berlusconi a Salvini : 'Forza Italia non voterà mai Foa presidente' : Salvini: riconfermo la fiducia a Foa - "Correttamente Marcello Foa ha detto si rimette ad ogni decisione del suo azionista: è stato indicato dal ministro dell'Economia, dal Governo. Il parere che ...

Salvini non cede su Foa : "Forza Italia ha scelto di stare con il Pd" : Che farà Marcello Foa dopo la bocciatura come presidente della Rai rimediata in Commissione di vigilanza stamattina? E cosa farà Matteo Salvini che tanto si era speso per questa nomina: opterà per un nuovo nome (magari quello di Giampaolo Rossi caldeggiato da Giorgia Meloni) ricucendo così anche lo strappo con Forza Italia (a cui Rossi non piace per nulla), oppure terrà il punto invitando Foa a non ...

Salvini non cede su Foa : 'Forza Italia ha scelto di stare con il Pd' : Secondo Di Maio, nella vicenda ' viene anche fuori un problema generale quello dei parlamentari della forza politica e della volontà dei leader della forza politica: se la forza politica con cui ...

Rai - il nome di Foa divide il centrodestra. Berlusconi chiude : “Non lo voteremo”. L’ira di Salvini : “Forza Italia sta con il Pd” : Non l’hanno votato oggi, non lo faranno né domani né mai. Silvio Berlusconi chiude definitivamente le porte a Marcello Foa come presidente della Rai scatenando le ire di Matteo Salvini, che accusa Forza Italia di stare con il Pd “come anche sui vitalizi e per altro ancora”. Non è stata affatto risolutiva la visita del vice-premier e ministro dell’Interno al San Raffaele, dove il leader di Fi è ricoverato per ...

Rai - voto in Vigilanza : Marcello Foa bocciato<br>Ma Salvini insiste : "Forza Italia lo sostenga" : 15.10 - "Correttamente Foa ha detto che si rimette al suo azionista: è stato indicato dal ministero dell'Economia. Il parere che darò sarà di riconfermarlo, per poi offrire un'informazione a tutti e per tutti" spiega il ministro dell'Interno Matteo Salvini che precisa di riconfermare la sua fiducia in Marcello Foa. Salvini spera che "trattandosi di una persona libera, abbia il sostegno di tutto il centrodestra" cioè anche di Forza Italia ...

Matteo Salvini incontra Silvio Berlusconi in ospedale : conferma Marcello Foa - i dubbi su Forza Italia : Su Foa, ha aggiunto: 'È una persona apprezzata e stimata in Italia e nel mondo, una persona libera . Nessuno ha paura di una persona libera, tranne il Pd. Conto che Foa abbia il sostegno di tutto il ...

Rai - la Vigilanza boccia la nomina di Foa. Salvini incontra Berlusconi 'Assurdo che Forza Italia dica di no' : ROMA - Fumata nera: la Vigilanza Rai ha bocciato la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Sono stati 22 i pareri favorevoli - e una scheda bianca - per la nomina di Marcello Foa a presidente ...

Forza Italia all’attacco : la Lega di Salvini viola la volontà popolare : Il centrodestra si è definitivamente spaccato. Tra Lega e Forza Italia è arrivata la rottura definitiva oggi con la bocciatura

Forza Italia : disertiamo il voto Salvini tentato dallo strappo : Nessuna telefonata ad Arcore e su Marcello Foa è braccio di ferro tra Lega e Forza Italia. Il partito di Matteo Salvini insiste con il M5s a indicare il giornalista italo-svizzero come presidente della Rai e gli azzurri confermano che oggi in Commissione di Vigilanza i loro 7 voti determinanti non li avrà. L'indicazione è di non partecipare al voto, come farà il Pd: se Fi è sicura dei suoi, i dem temono qualche franco tiratore. A questo punto, ...