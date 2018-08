SALVINI | OPA OSTILE LEGA SU FORZA ITALIA? Centrodestra | cosa ha detto a Berlusconi

SALVINI sarebbe pronto all'Opa ostile su Forza Italia : Questa volta è rottura vera? Non lo sappiamo. Sicuramente il caso Foa (ma anche le schermaglie sul decreto Dignità) hanno portato le tensioni tra Lega e Forza Italia a livelli mai visti da quando, con la nascita del governo gialloverde, il centrodestra si è diviso in maggioranza e opposizione, pur continuando a governare insieme a livello locale. Ma anche Forza Italia è divisa al suo interno. Tra chi si sente ...

Dl dignità - Rotta (Pd) attacca su caso Foa : “Figlio assunto per la propaganda di SALVINI - il padre bocciato da vigilanza Rai” : Scontro in Aula, durante l’esame del decreto dignità, tra la maggioranza M5s-Lega e il Pd, con il caso Rai e le polemiche su Foa sullo sfondo. “Ma quale dignità e giustizia sociale? Qui parliamo di gioco d’azzardo e gioco del lotto: e allora viene da chiedersi quale terno al lotto abbia preso la famiglia Foa, con il figlio assunto per la propaganda per Salvini e il padre bocciato come presidente dalla vigilanza ...

Il figlio di Marcello Foa è stato assunto nello staff di SALVINI. E si occupa della propaganda : L'erede del mancato presidente della Rai lavora con il ministro degli Interni, grande sponsor di suo padre. E , come L'Espresso è in grado di raccontare, segue la produzione e la condivisione dei contenuti salviniani su Facebook, preoccupandosi di "renderli virali" Chi è Marcello Foa, candidato alla presidenza Rai, tra Salvini, Bannon e Putin "

Rom : SALVINI - Europa non fermerà legalità : ANSA, - ROMA, 25 LUG - "A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. E' una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una ...

Rom : SALVINI - Europa non fermerà legalità : ANSA, - ROMA, 25 LUG - "A me interessa che la legalità sia ripristinata a prescindere dalle lettere delle corti. E' una Corte curiosa che ci mette alcuni anni per arrivare al alcune sentenze e una ...

Europa contro Matteo SALVINI : 6 mila euro per ogni migrante salvato : L’europa va contro le politiche di Matteo Salvini. Bruxelles offrirà ai governi europei 6 mila euro per ogni migrante salvato

“In autunno lo faremo - checché ne dica l’Europa”. La promessa di SALVINI : “Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare anche alcuni numeri scelti a tavolino a Bruxelles, che molti paesi Ue ignorano bellamente”. Lo dice Matteo Salvini, intervistato dal ‘Corriere della Sera’. “Noi – spiega Salvini – metteremo al centro la crescita e ...

SALVINI al Washington Post : "Avvicinamento tra Trump e Putin positivo per Italia ed Europa. Annessione della Crimea legittima" : "Il vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin è una buona notizia per l'Italia e per l'Europa". A dirlo al Washington Post è il ministro dell'interno Matteo Salvini, in una lunga intervista. "È stato un segnale molto positivo", ha risPosto il vice premier quando gli è stato chiesto cosa pensava del bilaterale."Hanno accusato il suo partito di aver ricevuto fondi dalla Russia", gli chiede il giornalista. Lui risponde ...

Matteo SALVINI : “Non vogliamo distribuire i migranti - lavoriamo per evitare che arrivino in Europa” : In un'intervista concessa al quotidiano Washington Post, il ministro dell'Interno Matteo Salvini parla dei rapporti con Conte e con il Movimento 5 Stelle: "Siamo in sintonia con premier Conte, usiamo solo toni differenti. Fin quando il M5S rispetta le regole del governo, non c’è pericolo". E sui migranti: "L’obiettivo finale non è quello di distribuire i migranti tra i vari Paesi europei, ma di evitare che arrivino in Europa".Continua a leggere

SALVINI ha parlato al Washington Post di Europa - euro e migranti. Cosa ha detto - in sintesi : Vogliamo cambiare la sua economia, la sua politica, la fiscalità e le politiche agricole. Ad esempio, cambierei immediatamente la direttiva sulle banche. Dal canto nostro, stiamo facendo di tutto per ...

SALVINI ha parlato al Washington Post di Europa - euro e migranti. Cosa ha detto - in sintesi : Matteo Salvini ha rilasciato una lunga intervista al Washington Post in cui ha parlato dell'idea di costituire un "fronte sovranista europeo" e della legittimità delle ambizioni della Russia sulla Crimea. Dalla politica interna alla sicurezza, fino alla politica estera, il ministro dell'Interno e leader della Lega ha parlato dei progetti suoi e del governo giallo-verde. Ecco alcuni passaggi chiave ...

Denuncia migranti morti Open Arms - SALVINI : 'Nessuno in mare - solo meschina propaganda' : âNon c'era nessuno in mare com'era prevedibile, la guardia costiera libica lavora per salvare vite non per fare affogare nessuno. La...

Migranti - Fratoianni : “Giallo e fake news su morti in mare? È propaganda schifosa di SALVINI e di questo governo” : “La donna e il bimbo morti in mare? Salvini parla di fake news. Ma il giallo, la fake news sono il terreno della propaganda schifosa e inaccettabile di Salvini e di questo governo, che non si fermano nella loro propaganda neppure di fronte alla morte”. Così a Omnibus (La7) il deputato di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, commenta le parole del ministro dell’Interno sulla denuncia della nave Open Arms, che ieri a largo della ...

Open Arms - Fratoianni (LeU) : “Propaganda schifosa di SALVINI - non si ferma davanti ai morti” : Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, attacca il Viminale: "Mentre il governo fa una propaganda schifosa e inaccettabile, le partenze continuano, i naufragi aumentano in modo drammatico, e così sale il numero delle vite spezzate nel Mediterraneo. E questo avviene perché si vuole ostacolare il lavoro delle ong".Continua a leggere