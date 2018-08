Salvini getta la maschera | euro Pronto a prendermi Forza Italia

Salvini getta la maschera : "Pronto a prendermi Forza Italia" : Io fino ad oggi ho detto di no - continua - però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega' . L'opa, insomma, è lanciata. Ora non resta ...

Salvini dovrà gettare l'arma dell'Italexit per non perdere la sovranità : Tuttavia le posizioni degli economisti di partito, Alberto Bagnai e Claudio Borghi, e dell'economista Paolo Savona, respinto dal Quirinale come ministro dell'Economia, non rassicurano. Gli ...