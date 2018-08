Salvini e il rapper Gemitaiz continuano a punzecchiarsi 

agi

(Di giovedì 2 agosto 2018) “Ma chi cxxxo sono?”. Bastano poche parole ma nette al ministro dell’Internoper liquidare la vicenda che lo vede spesso bersaglio di artisti italiani. Poche parole dal palco di un comizio che strappano risate e applausi al pubblico presente, qualche dubbio una volta che il video diventa virale e naviga a vele spiegate di bacheca in bacheca. Stavolta il capo del Carroccio risponde a Nina Zilli, che il 5 luglio, durante il suo concerto ha mostrato alcune foto di bambini annegati durante il viaggio della speranza verso l’Italia, e prendendo posizione contro la politica del leghista regalandogli un sonoro “Vaffa…”. Ha risposto anche a Ghali, Matteo, colpevole forse di aver riproposto un suo vecchio freestyle datato di due anni dove fondamentalmente dava dell’ignorante al non ancora ministro, che sempre dal palco, dice, per ...