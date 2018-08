Salvini denunciato per odio razziale

Ecco l'ultima follia dei buonisti : Salvini viene denunciato per odio : Tutti contro Matteo Salvini . Sopo le accuse, le offese e gli attacchi della sinistra per il presunto ritorno di un'onda razzista, Ecco che arrivano pure le denunce. 'Siamo un gruppo di cittadini che ...

L'ong spagnola Open Arms non ha denunciato l'Italia - e Salvini ironizza - : Roma, 22 lug., askanews, - Nessuna denuncia è stata presentata dalla ong Open Arms nei confronti del governo italiano e della Guardia costiera. Lo ha chiarito la stessa organizzazione non governativa ...

Saviano denunciato da Salvini - "leso mio ministero"/ Video - dalla scorta alla mafia : le tappe dello scontro : Salvini querela Saviano su carta intestata del Viminale: il ministro dell'Interno ha denunciato lo scrittore per il Video in cui lo definisce "buffone". La replica: "suo è autoritarismo"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:28:00 GMT)

