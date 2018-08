Salvini chiude l' Italia ai clandestini | schierata la polizia al confine

Rai - Fi non vota e Foa non passa in vigilanza. Berlusconi chiude a Salvini : 'Non si può riproporlo' : Forza Italia, con Pd e Leu, non partecipa al voto e ilgiornalista non raggiunge i 27 voti necessari per diventare presidente dell'azienda. Il segretario del Carroccio insiste su Foa -

Rai - il nome di Foa divide il centrodestra. Berlusconi chiude : “Non lo voteremo”. L’ira di Salvini : “Forza Italia sta con il Pd” : Non l’hanno votato oggi, non lo faranno né domani né mai. Silvio Berlusconi chiude definitivamente le porte a Marcello Foa come presidente della Rai scatenando le ire di Matteo Salvini, che accusa Forza Italia di stare con il Pd “come anche sui vitalizi e per altro ancora”. Non è stata affatto risolutiva la visita del vice-premier e ministro dell’Interno al San Raffaele, dove il leader di Fi è ricoverato per ...

Raggi : nostro obiettivo chiudere campi rom - d’accordo con Salvini : Roma – “Condivido l’analisi di Salvini. I campi rom, come tutti romani sanno, sono un caos dal 2008, da quando sostanzialmente esistono in maniera ufficiale. Drenano dalle casse del Comune circa 25 milioni di euro l’anno e fanno vivere cittadini e persone in condizioni pessime, sia dentro al campo che per chi rimane fuori”. “Finalmente noi abbiamo messo le mani su questa situazione. Il nostro obiettivo ...

Migranti. Tajani attacca Salvini : “Non si riducono i flussi chiudendo i porti” : Antonio Tajani spera che Matteo Salvini “si ricreda, torni a casa. È un esecutivo in cui tutto è incerto e

Migranti - Matteo Salvini chiude i porti a due navi di Ong spagnole : “Vedranno Italia in cartolina” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini scrive su Twitter: "Due navi di Ong spagnole sono tornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani. Risparmino tempo e denaro, i porti Italiani li vedranno in cartolina". Si tratta solo dell'ultimo caso di chiusura, minacciata o concreta, dei porti Italiani.Continua a leggere

[L'intervista] Orfini : "Salvini chiude i porti a capriccio e costruisce le sue fortune sulla paura. Basta guerre interne nel Pd" : La nostra è stata una sconfitta politica e culturale. Più del Salvini che sta al governo, mi preoccupa il Salvini che è in noi. Su alcuni temi siamo stati subalterni a un racconto di destra del Paese.

Di Maio : inimmaginabile chiudere porti a nave italiana | Salvini : no sbarco Diciotti senza garanzie : "In questo caso se si tratta di una nave italiana, bisogna farla sbarcare", così il vicepremier Di Maio, Gli fa eco la ministra della Difesa: "Il Mediterraneo è sempre stato un mare aperto e continuerà ad esserlo", ma il Viminale ancora non assegna un porto alla Diciotti

Matteo Salvini - Innsbruck : il piano per chiudere le frontiere esterne : Modificare la missione Sophia per evitare che le navi militari straniere continuino a sbarcare migranti nei porti italiani. E' questo il piano che Matteo Salvini porterà domani a Innsbruck , dopo l'...

Migranti. Matteo Salvini chiude i porti anche all’italiana Vos Thalassa : E’ linea dura. Matteo Salvini chiude i porti ad Ong ed imbarcazioni straniere. Per la prima volta il vero premier