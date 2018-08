Salute | Ministro Grillo | in Italia un bambino su 3 è obeso

Molise - ambulanza assente e Tac in manutenzione : morto un 47enne. Il Ministro della Salute invia una task force : Un 47enne di Larino , Campobasso , è morto per la lunga attesa dei soccorsi : l'ambulanza era impegnata in un altro intervento e, una volta giunto in ospedale, la Tac non era funzionante per ...

Morte per aneurisma cerebrale - il ministro della Salute Grillo manda task force in Molise : 'Subito chiarezza sull'organizzazione regionale' : Occorre infatti accertare le inefficienze organizzative, le eventuali responsabilità personali degli operatori, ma anche gli eventuali errori causati da cattiva programmazione della politica ...

Odissea per una Tac e morte cerebrale del 47enne larinese : il ministro della Salute invia in Molise una task force per accertare i fatti : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato in Molise una task force per accertare i fatti in relazione alla morte celebrale dell'uomo di 47 anni di Larino, dichiarato cerebralmente morto e ...

Napoli. Tentata aggressione al ministro della Salute Giulia Grillo : Momenti di paura per il ministro della Salute. Un uomo ha tentato di aggredire Giulia Grillo al suo ingresso nell’ospedale

Un uomo tenta di aggredire il ministro della Salute Grillo in visita a Napoli : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha subito un tentativo di aggressione da parte di un uomo mentre entrava nell'ospedale del Mare a Napoli. L'uomo si è scagliato improvvisamente contro il ministro, ma è...

Tenta aggredire ministro della Salute Grillo in ospedale Napoli : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha subito un Tentativo di aggressione da parte di un uomo al suo ingresso nell'ospedale del Mare. L'uomo si è scagliato improvvisamente verso il ministro ed è ...

Napoli : primario resta sospeso - ministro della Salute visita l'ospedale del Mare : Saranno sottoposti al vaglio di una commissione disciplinare le posizioni dei colleghi e degli operatori sanitari coinvolti nella party medico. Tragedia sfiorata per un settantenne cher è stato ...

Batterio nei surgelati - il Ministro della Salute : 'in italia nessun focolaio listeria' : Ritirati in mezza Europa, fra cui l'italia, diversi lotti di un prodotto surgelato. Conterrebbe un Batterio pericoloso, il listeria con conseguenze per la Salute dell'uomo. Il Ministro Grillo: 'Via il ...

GIULIA GRILLO È INCINTA/ Il Ministro della Salute spiega l’importanza del vaccino : risposta secca al Times : GIULIA GRILLO, il Ministro della salute, annuncia di essere INCINTA in conferenza stampa e spiega perchè farà vaccinare suo figlio lanciando un messaggio a tutte le famiglie.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:55:00 GMT)

Il ministro della Salute : «Sono incinta - vaccinerò mio figlio» : Il principio dell’obbligo rimane, ma per dimostrare che è stato assolto, basterà un’autocertificazione che attesta che l’alunno è in regola con le vaccinazioni richieste dalla legge. Perché i bambini da zero a sedici anni possano andare a scuola, adesso sarà sufficiente questo. L’obbligo di effettuare dieci vaccinazioni è ancora in parte valido, ma non è più necessaria la certificazione ufficiale dell’Asl. Lo ha spiegato il ministro della Salute ...

Giulia Grillo è incinta/ Il Ministro della Salute spiega l’importanza del vaccino : "Ne ho parlato con Salvini" : Giulia Grillo, il Ministro della salute, annuncia di essere incinta in conferenza stampa e spiega perchè farà vaccinare suo figlio lanciando un messaggio a tutte le famiglie.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:31:00 GMT)

Salute - Ministro Grillo : “Tra qualche mese nascerà mio figlio - lo vaccinerò” : “Fra qualche mese nascerà mio figlio e sicuramente sarà mia premura eseguire le vaccinazioni“: lo ha annunciato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, durante la conferenza stampa di presentazione della circolare interministeriale sulle vaccinazioni a scuola. “Con Salvini ci siamo confrontati sull’importanza della prevenzione vaccinale e credo ne sia convinto anche lui visto che ha vaccinato i suoi ...

Il ministro della Salute Giulia Grillo annuncia : “Sono incinta e farò vaccinare mio figlio” : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha rivelato di essere incinta e ha dichiarato che farà vaccinare il proprio figlio. Nel corso della conferenza stampa al ministero, Grillo ha inoltre annunciato che verrà modificata la legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale e che per il prossimo anno scolastico sarà sufficiente presentare un'autocertificazione a scuola.Continua a leggere

Vaccini - l’annuncio del ministro della Salute Giulia Grillo : “Aspetto un bambino e lo farò vaccinare” : E’ in attesa di un figlio e lo farà vaccinare. A rivelare la propria maternità è il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo ad una domanda in occasione di una conferenza stampa al dicastero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2018-2019. Grillo ha affermato di aspettare un bambino, sottolineando la propria intenzione di vaccinarlo: “Se tutto va bene tra qualche mese nascerà il mio ...