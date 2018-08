Salute | bere troppo alcol o non berne affatto associato al rischio demenza

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) Una ricerca pubblicata su “The BMJ today” e condotta presso l’Inserm in Francia e la University College di Londra ha rilevato che(oltre 14 unitàiche a settimana, dove una unitàica è pari a circa 12,5 grammi di etanolo) o l’astenersi completamente dal consumo diici durante la mezza età èa unmaggiore di ammalarsi dinegli anni successivi. Il risultato è emerso dallo studio di 9.087 individui di età compresa tra 35 e 55 anni all’inizio della ricerca, nel 1985: tutti sono stati seguiti per una media di 23 anni e il loro consumo diici è stato tracciato per tutta la durata dello studio. Nel corso degli anni i ricercatori hanno registrato 397 casi di(età media di esordio della malattia 76 anni). Si è osservato che sia gli astemi, sia chi consumava quantità disuperiori alle 14 ...