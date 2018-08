Salute | assessore Lombardia | “Nessun focolaio di pertosse nella bergamasca”

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) “Esprimo la mia vicinanza, e a nome del presidente Fontana quella dell’intera Giunta regionale, alle famiglie delle due neonate di un mese decedute al Papa Giovanni XXIII di Bergamo colpite dal virus della”. Lo dichiara l’lombardo al Welfare Giulio Gallera, assicurando che “non e’ in atto alcunbergamasca, cosi’ come conferma la distanza sia geografica che temporale dei due casi” avvenuti “a 40 giorni di distanza” – il primo a fine giugno e il secondo a fine luglio – e “in due localita’ differenti, Seriate e Treviglio” “Le piccole – spiega l’– sono state trasportate nel presidio di Bergamo perche’ centro di riferimento regionale per Ecmo pediatrico”. La prima – sempre secondo quanto riferisce Gallera -, residente ...