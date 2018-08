Sala punta i piedi Ma avrà Villaggio e due palazzetti

Parnasi - spunta anche Sala "Il sindaco mi deve l'elezione" "Noi primi per lo stadio del Milan" : spunta anche il nome di Beppe Sala , sindaco di Milano, nelle innumerevoli intercettazioni telefoniche che vanno a comporre le il dossier della grande operazione sullo stadio della Roma portata avanti dai Pm romani e che ha visto finire ancora una volta sul bancone degli imputati la politica: anche quella sedicente del cambiamento Lega-M5S Segui su affaritaliani.it

Fragili istruzioni di volo - alla Sala Banti va in scena lo spettacolo di danceabilty su sedia a rotelle Appuntamento domani alle 21. La ... : L'associazione promuove da tempo seminari e spettacoli di danceability, una tecnica che permette a persone abili e disabili di incontrarsi per danzare insieme sfruttando le abilità fisiche ed ...

Il ciclone Mekunu punta sull’Oman : chiuso l’aeroporto di Salalah : A causa dell’arrivo del ciclone Mekunu, l’Autorità Pubblica per l’Aviazione Civile dell’Oman ha reso noto che l’aeroporto di Salalah rimarrà chiuso per almeno 24 ore dalla mezzanotte di oggi. Il ciclone Mekunu ha causato 19 dispersi e ingenti danni in Yemen. L'articolo Il ciclone Mekunu punta sull’Oman: chiuso l’aeroporto di Salalah sembra essere il primo su Meteo Web.