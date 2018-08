Ryanair | a luglio traffico passeggeri in salita del 4%

Sciopero Ryanair - il 25 e 26 luglio il più grande stop nella storia della compagnia : Lo Sciopero dei lavoratori Ryanair indetto in diversi Paesi europei tra cui l'Italia. Secondo Filt Cgil e Uil trasporti, l'azienda non vuole un contratto collettivo non riconosce i diritti salariali, previdenziali e assistenziali ai lavoratori e continua a utilizzare personale navigante reclutato da agenzie estere di somministrazione, determinando un dumping salariale interno e una giungla di regole.Continua a leggere

La denuncia dei sindacati in Belgio : "Ryanair vuole sostituire i dipendenti che sciopereranno il 25 e il 26 luglio" : Ryanair ha intenzione di chiamare personale di equipaggi polacchi e tedeschi per sostituire i dipendenti che sciopereranno il 25 e il 26 luglio. La serrata di lavoratori ha portato alla cancellazione, solo a Bruxelles, dell'80% dei voli. La denuncia arriva dal sindacato belga Cne, che s'interroga sulla legalità di tale operazione e in particolare sul rispetto dei tempi di volo.La sigla sindacale ha chiesto alle autorità belghe del ...

Sciopero Ryanair - il 25 e il 26 luglio cancellati 600 voli : resteranno a terra circa 100mila passeggeri in tutta Europa : Per il più grande Sciopero di Ryanair rimarranno a terra 100.000 passeggeri. La compagnia irlandese non volerà infatti nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 luglio verso il Belgio, il Portogallo e la Spagna. cancellati in totale 600 voli, più del 12% del traffico aereo totale della compagnia. Tutti gli altri voli previsti durante le giornate dello Sciopero procederanno invece in modo regolare. I passeggeri interessati allo Sciopero sono ...

