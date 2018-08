ROSEWOOD 2 Anticipazioni 2 agosto 2018 | il particolare aneddoto sugli ascolti della serie

Misterioso baule di legno in ROSEWOOD 2 tra misteri e rivelazioni : anticipazioni 9 agosto : Cambia la programmazione di Rosewood 2 e di Rai2 visto che la serie tv in onda al giovedì con tre episodi rallenterà la sua corsa già a partire dalla prossima settimana riducendosi a due proprio sulla scia del successo dell'estate, The Good Doctor. I fan per oggi hanno appuntamento con un nuovo triplo episodio per Rosewood 2 che torna oggi, giovedì 2 agosto, con tre nuovi episodi dal titolo “Verità e cuba libre”, “Il karma e i fratelli Panitch” ...

ROSEWOOD 2/ Anticipazioni 2 agosto 2018 : Rosie e Villa in ostaggio! : ROSEWOOD 2, Anticipazioni del 2 agosto 2018, in prima tv su Rai 2. Due criminali prendono di mira la centrale di Polizia ed impediscono ai presenti di uscire.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 07:34:00 GMT)

ROSEWOOD 2 si spinge fino a Cuba con una guest star d’eccezione in arrivo da Bones : anticipazioni 2 agosto : La grande corsa di Rosewood 2 continua a grandi passi su Rai2 e anche oggi, 26 luglio, l'appuntamento sarà con ben tre episodi inediti dell'ultima stagione della serie con Morris Chestnut nei panni del dottor Beaumont Rosewood Jr. Quali saranno i nuovi casi che lui e la dottoressa Villa dovranno risolvere questa volta? Ad andare in onda saranno gli episodi 6, 7 e 8 dal titolo, rispettivamente, "Nuove prospettive", "Ossessione e perfezione" e ...

ROSEWOOD 2/ Anticipazioni 26 luglio 2018 : Rosie scagionerà Gerald? : ROSEWOOD 2, Anticipazioni del 26 luglio 2018, in prima tv su Rai 2. Rosie e Villa indagano sul caso di Gerald. Slade rivela parte del proprio passato.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 08:38:00 GMT)

ROSEWOOD 2 mette insieme un gruppo di brillanti sudenti per un cold case? Anticipazioni 26 luglio : Tre nuovi casi e tre nuovi episodi per Rosewood 2. La seconda e ultima stagione della serie torna in onda oggi, giovedì 19 luglio, a partire dalle 21.25 per una scorpacciata di indizi e casi da risolvere gli stessi che metteranno in crisi il nostro dottore e la stessa Villa. Gli episodi in onda sono "Verità Nascoste", "Autopsie e bottini" e " Il potere del sangue" in cui Rosewood e Villa vanno a New York per indagare sulla morte di Eddie, ...

ROSEWOOD 2/ Anticipazioni del 19 luglio 2018 : Villa alla ricerca della verità sul marito : ROSEWOOD 2, Anticipazioni del 19 luglio 2018, in prima tv su Rai 2. Villa e Rosie partono verso New York; una presunta vittima si risveglia durante l'autopsia. (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:48:00 GMT)

ROSEWOOD - la seconda stagione parte il 10 luglio : anticipazioni trama prima puntata : Arriva in prima visione in chiaro la seconda stagione di Rosewood, la serie tv poliziesca che narra le peripezie del dottor Beaumont Rosewood, anatomopatologo che aiuta la polizia di Miami a risolvere intricati misteri e casi di crimini dalla complessa trama. L’appuntamento per il primo episodio di questa seconda tornata è martedì 10 luglio, su Rai2, a partire dalle 21.50. Rosewood, la serie rivelazione Usa arriva su FoxCrime: ...

ROSEWOOD 2 al via su Rai2 : l’ultima stagione della serie chiuderà il cerchio? Anticipazioni 10 e 17 luglio : Alla fine anche Rai2 ha capito che quella che inizia oggi, 10 luglio, è Rosewood 2. La seconda stagione del crime americano con Morris Chestnut anche questa sera, causa Mondiali di Calcio 2018, è destinata ad un inizio un po' ritardato ma, tutto sommato, i fan potranno gustare un doppio episodio a cominciare proprio dalla première della nuova stagione. I primi due episodi di Rosewood 2 andranno in onda in prima visione assoluta su Rai2 oggi, ...

Ultimi episodi di ROSEWOOD su Rai2 il 26 giugno e il 3 luglio : anticipazioni del finale della prima stagione : Ultimi episodi di Rosewood su Rai2 nel prime time di oggi, 26 giugno, e martedì prossimo, il 3 luglio. La prima stagione della serie è tornata in onda dopo quasi un anno di attesa e adesso saluterà il suo pubblico con gli Ultimi quattro episodi che andranno in onda in questi due martedì per la gioia di tutti coloro che attendono con ansia di capire cosa ne sarà del nostro dottore. In prima visione due nuovi episodi della serie “Rosewood” ...