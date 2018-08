ilgiornale

: Cesare Garboli, il fecondo esilio - Orny56 : Cesare Garboli, il fecondo esilio - pumilta : @siufille @angelo_cennamo @ibs @Librimondadori ah, e poi il libro su Garboli di Rosetta Loy, “Cesare” -

(Di giovedì 2 agosto 2018) In un capitolo del Secondo diario minimo, 'Come difendersi dalle vedove', Umberto Eco dava suggerimenti molto spiritosi su come impedire che la memoria dei grandi scrittori, premorti alle loro ...