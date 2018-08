Romina Power non andrà al Grande Fratello Vip | svelato un retroscena

LOREDANA LECCISO : "Romina Power NON COSTRINGA AL BANO A CANTARE"/ Foto - la cantante : "pronta per uscire..." : LOREDANA LECCISO attacca Romina POWER: "non può costringere Al BANO a cantare". Il cantante dice basta ai concerti da gennaio 2019 per un problema alle corde vocali.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:45:00 GMT)

Romina Power al Grande Fratello Vip? Tutta la verità : Romina Power al Grande Fratello Vip? Novità sulla terza edizione Il prossimo settembre su Canale 5 in prima serata Ilary Blasi tornerà al timone del Grande Fratello Vip arrivato alla sua terza edizione. Tante le indiscrezioni in merito al cast della nuova stagione che vedrà alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, […] L'articolo Romina Power al Grande Fratello Vip? Tutta la verità proviene da Gossip e Tv.

Romina Power al GF Vip? Ecco la risposta della cantante : Per i fan di Romina sarebbe una "felicità" unica vederla entrare nella casa del Gf vip. Lei concorrente per due mesi sotto le telecamere 24 ore su 24? La proposta per partecipare al reality è arrivata,...

Romina Power E AL BANO CARRISI/ Stoccata di Loredana Lecciso alla 'rivale' : "Non deve costringerlo a cantare" : ROMINA POWER e Al BANO CARRISI infuriati convocano il loro avvocato per risolvere l'ultima diatriba che li ha visti protagonisti. Ecco il comunicato ufficiale e le motivazioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 14:25:00 GMT)

Romina Power e Al Bano Carrisi/ "Il duo canoro" infuriato - sui social minaccia querele e denunce : ecco perché : Romina Power e Al Bano Carrisi infuriati convocano il loro avvocato per risolvere l'ultima diatriba che li ha visti protagonisti. ecco il comunicato ufficiale e le motivazioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 12:26:00 GMT)

Loredana Lecciso : le nuove dichiarazioni su Romina Power : Loredana Lecciso torna a Cellino San Marco? Un anno movimentato quello vissuto da Al Bano, l’ex moglie Romina Power e l’ormai ex compagna Loredana Lecciso. Il cantante è stato male, ma comunque è tornato a cantare con la Power, scatenando la gelosia della Lecciso. Una gelosia che poi ha portato la rottura definitiva tra i […] L'articolo Loredana Lecciso: le nuove dichiarazioni su Romina Power proviene da Gossip e Tv.

Al Bano e Romina Power/ Saltato il concerto in Beat Village : estate da dimenticare? Forse no... : Al Bano e Romina Power truffati: i due artisti annullano il concerto di Rimini come già hanno fatto altri artisti quali Renzo Arbore, Tony Hadley e Vinicio Capossela.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:10:00 GMT)

AL BANO E Romina POWER/ Saltato il concerto in Beat Village ma la cantante ha un appello da fare! : Al BANO e ROMINA POWER truffati: i due artisti annullano il concerto di Rimini come già hanno fatto altri artisti quali Renzo Arbore, Tony Hadley e Vinicio Capossela.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Al Bano e Romina Power/ Rimini - saltano i concerti estivi di Renzo Arbore - Vinicio Capossella e Tony Hadley : Al Bano e Romina Power truffati: i due artisti annullano il concerto di Rimini come già hanno fatto altri artisti quali Renzo Arbore, Tony Hadley e Vinicio Capossela.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 08:12:00 GMT)

Al Bano e Romina Power truffati : il duro sfogo : Romina Power e Al Bano raggirati: la dichiarazione choc Pare davvero non esserci un solo giorno in cui Al Bano e Romina Power non finiscano sotto i riflettori. Ma stavolta hanno fatto discutere non per la loro vita privata, bensì per il clamoroso annullamento di un concerto, che sarebbe dovuto avvenire proprio ieri sera a Rimini. I due si sarebbero dovuti esibire nella città romagnola davanti ai loro numerosissimi fan, purtroppo però c’è ...

Al Bano e Romina Power - la bruttissima storia di soldi : 'Truffa - mai successo prima' - un disastro : Una brutta storia di soldi per Al Bano e Romina Power . Il loro concerto in programma a Rimini per il Beat Village è stato annullato all'ultimo minuto, subito dopo il sound check del pomeriggio. ...

AL BANO E Romina Power TRUFFATI/ Annullato il concerto di Rimini - i motivi : "nessuno è stato pagato. A noi..." : Al BANO e ROMINA POWER TRUFFATI: i due artisti annullano il concerto di Rimini dopo aver capito che non sarebbero stati pagati insieme ai tecnici. Fan inferociti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:49:00 GMT)

AL BANO E Romina Power TRUFFATI/ Annullato il concerto di Rimini - i motivi : "nessuno è stato pagato. A no..." : Al BANO e ROMINA POWER TRUFFATI: i due artisti annullano il concerto di Rimini dopo aver capito che non sarebbero stati pagati insieme ai tecnici. Fan inferociti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:49:00 GMT)

Al Bano sulla fine del matrimonio con Romina Power : ‘Non so ancora darmi una spiegazione’ : “Lavorando ancora insieme abbiamo recuperato se non altro la gioia di stare sul palcoscenico, ed è divertentissimo ancora oggi. Poi è sempre la madre di quattro dei miei figli. Però io non so ancora darmi una spiegazione per ciò che è successo. Quando il destino si mette contro di te, devi solo aspettare che cambino le cose”. Al Bano parla di Romina Power nel numero di Oggi in edicola il 26 luglio, il cantante di Cellino odia il ...