huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Romani esasperati per i rifiuti. Il mini-sindaco Ciaccheri deposita sacchi davanti alla sede Ama - FrancescoTedes2 : RT @HuffPostItalia: Romani esasperati per i rifiuti. Il mini-sindaco Ciaccheri deposita sacchi davanti alla sede Ama - HuffPostItalia : Romani esasperati per i rifiuti. Il mini-sindaco Ciaccheri deposita sacchi davanti alla sede Ama - stefano_romani : RT @ladyonorato: Ecco le storie che non fanno notizia, perché la 'sinistra' non vuole. Basta silenzio, se gli #Italiani sono spaventati ed… -

(Di giovedì 2 agosto 2018) (Video di C. Marincola)Un atto dimostrativo, un gesto simbolico per chiedere che la raccolta deinella città di Roma avvenga con regolarità. Il presidente del Municipio VIII di Roma, Amedeo, questa mattina hato dei sacchetti disotto la sede dell'Ama, la municipalizzata del settore, dopo le ripetute richieste al Campidoglio di rafforzare la raccolta dell'immondizia nei quartieri di sua competenza, da Garbatella a Roma 70.ha annunciato che consegnerà un esposto in Procura nei confronti di Ama per attentatosalute pubblica. "Ama continua a non rispettare il contratto di servizio e non procederaccolta deicura del territorio. Nel Municipio Roma VIII si moltiplicano i cumuli di immondizia maleodorante lasciati in terra in ogni angolo delle nostre vie. Con le alte temperature di questi giorni il ...