Roma | ufficiale il rinnovo di Florenzi fino al 2023

(Di giovedì 2 agosto 2018) L'ASè lieta di annunciare che Alessandroha rinnovato il proprio contratto con il Clubal 30 giugno. Il vice capitano, classe 1991, ha esordito in prima squadra nel 2010-11. Dopo una stagione al Crotone, è tornato in giallorosso nel 2012-13 e hara collezionato 222 presenze e 25 reti. "Sono molto felice della decisione di", ha affermato Monchi. "Eravamo entrambi determinati a continuare insieme questa bellissima storia. Alessandro per noi non rappresenta solo un calciatore importante, ma è una delle nostre bandiere".