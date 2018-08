Roma | ufficiale | arriva Calvo | ex Juve E' l' ex marito della compagna di Agnelli

Roma : ufficiale l’acquisto di Olsen - sarà il nuovo numeri 1 dei capitolini : La Roma annuncia un nuovo acquisto: il portiere Robin Olsen che arriva dal Copenaghen a fronte di un corrispettivo fisso di 8,5 milioni, e variabile, fino ad un massimo di 3,5 mln per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Inoltre, spiega la nota emessa da Trigoria, la Roma riconoscerà al Copenhagen, in caso di futuro trasferimento di Olsen , un importo pari al 10% del prezzo di cessione al netto del corrispettivo fisso e ...

Ufficiale - beffa Roma : Malcom è del Barcellona : beffa clamorosa per la Roma, Malcom è ufficialmente un calciatore del Barcellona, i giallorossi avevano chiuso la trattativa con il Bordeaux poi l’inserimento dei blaugrana che ha cambiato le carte in tavola. “Il costo dell’operazione – fa sapere il Barcellona in un comunicato Ufficiale – sarà di 41 milioni di euro più un milione di bonus. Il giocatore firmerà un contratto con il club per le prossime cinque ...