Roma | Tenta furto in box auto | arrestato ladro maldestro

La Roma prepara l’offerta (con contropartita) per Suso : il Milan ascolta attentamente : Roma su Suso, il ds Monchi prepara un’offerta super da presentare al Milan in queste calde ore di calciomercato estivo La Roma vuole Suso, dopo l’addio a Malcom non è più un mistero. Il calciatore del Milan è l’obiettivo numero 1 di Monchi, ds giallorosso, dopo che Di Francesco ha chiesto a gran voce un esterno mancino per il suo attacco. Ebbene, la Roma ha un’offerta pronta da presentare ai rossoneri, 18 milioni di ...

Roma : tenta di ingannare anziana signora per denaro - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno smascherato ed arrestato un uomo italiano di 49 anni, resosi responsabile di una truffa ai danni di una donna di 75 anni. L’uomo, notato da alcuni passanti avvicinare la donna, e’ stato segnalato ai Carabinieri che nel corso di ricerche nella zona di via Camillo Peano lo hanno individuato e fermato. La donna, in effetti, era stata fermata per ...

Roma : Tentato omidio e rapina - 3 ordinanze di custodia cautelare : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina, diretto da Laura Petroni, cosi’ come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, hanno dato esecuzione a 3 ordinanze di applicazione di misure cautelari personali per le ipotesi di reato di Tentato omicidio e rapina, in concorso, a carico di: un uomo del 1976, con precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio e la persona; una ...

Roma - il ds Monchi tenta di spiegare il “caso Malcom” : Monchi ha parlato attraverso un tweet della Roma nel quale è tornato sul caso Malcom, finito al Barcellona dopo una lunga trattativa “Quello che è successo con Malcom è facile da spiegare, ma difficile da capire. Avevamo trovato un accordo con il calciatore, con il procuratore e con il Bordeaux. Quando ho informato Pallotta mi ha chiesto di andare avanti e fare un’offerta superiore a quella del Barcellona, ma quando la ...

De Rossi sprona la sua Roma : “dobbiamo tentare l’impresa scudetto” : De Rossi sa bene che la superiorità della Juventus è evidente, ma mai dire mai nel calcio, la Roma deve provare a giocarsela alla pari “La Juve ha preso uno dei giocatori migliori della storia, stanno provando a fare una squadra ancora più forte e noi cerchiamo di fare lo stesso. Nel calcio niente è scritto, lo abbiamo visto anche nel Mondiale, dove le cose sono andate diversamente da come ci si aspettava prima di alcune ...

Roma : colpi d’arma da fuoco - arrestato titolare slot per tentato omicidio : Roma – Intorno alle 11 di ieri gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Casilina 1791 per la segnalazione di lite violenta fra piu’ persone nel corso della quale erano stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto gli equipaggi della polizia riscontravano la presenza di 3 autovetture incidentate. A terra e’ stata rinvenuta una pistola Beretta modello 82FS calibro 9 poi risultata compendio di ...

Roma - lite per una precedenza : 35enne accoltellato alla gola. Un arresto per tentato omicidio : Al termine di meticolose indagini, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per tentato omicidio un 63enne Romano, con numerosi precedenti, in esecuzione dell'ordinanza di custodia ...

Roma : Lite per affitto casa - un arresto per tentato omicidio : Roma – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un 25enne italiano con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzo, mesi fa, aveva aderito ad un annuncio, pubblicato su internet, dove si offriva in affitto una casa in zona Cassia, incontrando il proprietario, un Romano di 45 anni gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, e versando le quote per la caparra ed i primi mesi di ...

Roma : Tenta suicidio gettandosi nel Tevere - salvato da Polizia : Roma – A Roma, gli uomini della Squadra Nautica Fluviale stavano andando a prendere l’imbarcazione di servizio per iniziare il turno di lavoro, quando hanno visto un uomo annaspare e chiedere aiuto dalle acque del Tevere. Senza indugio gli agenti della Polizia di stato si sono gettati nel fiume, lo hanno raggiunto e, nuotando, lo hanno faticosamente riportato vicino agli argini: con l’ausilio di altri colleghi sono poi riusciti ...

Rienzi : ennesimo albero caduto a Roma è tentato omicidio : Roma – ennesimo albero che cade a Roma, stavolta procurando il ferimento di una persona che si trovava a bordo della propria vettura in via Rodolfo Lanciani, luogo dove e’ avvenuto l’incidente. “A questo punto non possiamo esimerci dal presentare un esposto in Procura per tentato omicidio” – afferma il presidente Carlo Rienzi-. “I responsabili della manutenzione del verde pubblico nella via dove si ...

Roma : Tenta truffa ‘specchietto’ - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Frascati hanno arrestato un 26enne siciliano, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, che ha Tentato di mettere a segno la truffa dello specchietto ai danni di un malcapitato anziano. Il ragazzo, dopo aver costretto un 72enne alla guida della propria autovettura ad accostarsi sorpassandolo e tagliandogli piu’ volte la strada. Una volta fermi, il 26enne ha ...

Roma - ghanese senza permesso di soggiorno tenta di violentare una Romana mentre fa jogging a Caracalla : Voleva smaltire il pranzo del giorno di festa. E così, in occasione di San Pietro e Paolo del 29 giugno scorso, ha messo scarpe e pantalonicini per regalarsi un po? di sport...