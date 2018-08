Roma | Si barrica in casa e lancia molotov contro poliziotti | arrestato

Genova come Roma : una via per Almirante. Pd sulle barricate : Dopo il fallimento a Roma, Fratelli d'Italia ci riprova. Il partito di Giorgia Meloni, dopo avere tentato di far approvare una mozione al Campidoglio per intitolare una strada al leader missino Giorgio Almirante, bocciata dal sindaco Raggi dopo avere incassato il placet del consiglio comunale, ha annunciato che proporrà una mozione identica a Genova. "Ci auguriamo che la mozione possa essere accettata da tutti, maggioranza e opposizione, nello ...