Roma | si barrica in casa e lancia molotov contro la polizia | ferito un agente

Roma : Si barrica in casa e lancia molotov contro poliziotti - arrestato : Roma – E’ un Romano di 33 anni, con vari precedenti di polizia, che ieri sera e’ stato arrestato nella Capitale dagli agenti del Reparto Volanti per tentato omicidio e detenzione di arma da guerra nonche’ denunciato per produzione e coltivazione di alcune piante di marijuana. L’uomo, dopo aver cacciato i genitori da casa, si e’ barricato all’interno armato di un’ascia e di una tanica di ...