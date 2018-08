Roma | parroco nega il funerale della nonna per battibecco su Facebook

ilgiornale

(Di giovedì 2 agosto 2018) A causa di un, il don non ha voluto celebrare ildi suaMarisa. La storia che ha dell'incredbile ha avuto luogo al Tufello, a.Come riporta Il Messaggero, tra i due le cose non andavano bene da un po'. In passato, infatti, don Gianni Di Loreto aveva impedito al 41enne Claudio Cosi di cantare in chiesa durante il funarale di un ragazzo. "Qui non voglio canti", aveva detto il don. Claudio, allora, aveva denunciato l'accaduto su, sul gruppo social del quartiere. Un fatto che il don si sarebbe legato al dito. Tanto da impedire all'uomo di partecipare aldi sua."Il 17 luglio scorso è morta la mia adorata- racconta il nipote - il pomeriggio assieme a mio padre sono andato in parrocchia per prenotare il. Don Gianni appena mi ha visto ha detto: Dopo tutto quello che hai scritto sunei miei confronti hai pure il ...