Roma | N' Zonzi si complica | che richiesta di ingaggio!

Calciomercato Roma : si tratta ancora per N'Zonzi - Suso per l'esterno (RUMORS) : Manca ancora qualche settimana all'inizio del campionato ma la Roma ha le idee chiare sul mercato e vuole cercare in tutti i modi di chiudere al più presto tutte le trattative imbastite. In questi primi giorni di agosto i capitolini solo alla ricerca di un centrocampista e di un esterno d'attacco e i prescelti sono N'Zonzi del Siviglia e Suso del Milan. Due operazioni che economicamente hanno il loro peso e bisognerà capire fino a che punto la ...

Roma - countdown per N'Zonzi : L'apprezzamento pubblico di Pallotta per N'Zonzi, non ha regalato l'accelerazione che ci si attendeva. Tre i motivi principali: 1, Oltre ai 3,5 milioni, compresi i bonus, offerti, la Roma non vuole ...

Calciomercato Roma – Continua il tira e molla per N’Zonzi - ma interviene Pallotta : per l’attacco spunta Promes : L’intervento di Pallotta potrebbe sbloccare la trattativa per N’Zonzi, per l’attacco spunta il nome di Promes: la Roma prepara gli ultimi colpi di mercato Il Calciomercato della Roma Continua a ruotare intorno a due obiettivi principali: un centrocampista di quantità ed un esterno d’attacco. Per la mediana, sembrava essersi raffreddata la pista che portava a N’Zonzi, ma nelle ultime ore il presidente della ...

Calciomercato Roma - Pallotta : 'N'Zonzi è una bestia. Suso? Lo prendiamo solo se diventa un'opportunità' : Camicia bianca e abbronzatura smagliante per il numero uno giallorosso, che si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare anche di mercato: "La situazione relativa a Malcom è ormai ...

Calciomercato Roma - a tutto Pallotta : “N’Zonzi una bestia - Suso arriva solo se diventa un’opportunità. Ronaldo? Noi trattiamo Messi” : Il presidente della Roma ha parlato di vari temi, soffermandosi anche sul mercato giallorosso e sui prossimi colpi in entrata Il mercato non si ferma in casa Roma, ne sa qualcosa James Pallotta che lavora insieme a Monchi per rinforzare la rosa di Eusebio Di Francesco. Il presidente giallorosso ha parlato dei prossimi obiettivi, esprimendo in particolare il proprio gradimento per N’Zonzi e chiudendo la questione Malcom: “era ...

Roma - Pallotta dà l'ok per N'Zonzi. Poi assalto a Promes : James Pallotta, pochi giorni fa, lo aveva anticipato: "Abbiamo una squadra forte, con tanti giocatori nuovi. Ma non basta: faremo altri due acquisti". L'impressione è che sarà di parola, come spiega ...

Pallotta : 'È la mia Roma più forte. N'Zonzi? Una bestia' : Un caldo feroce avvolge la città di Dallas. A Down Town, dove alloggia la Roma, il termometro segna 38 gradi. I calciatori hanno passato la mattinata nella palestra dell'albergo per un leggero ...

Roma su N'Zonzi - il ds del Siviglia : 'Lo aspettiamo l''8 agosto' : Il direttore sportivo del Siviglia , Joaquin Caparros , parla di N'Zonzi, centrocampista campione del mondo nel mirino della Roma : 'So solo che N'Zonzi deve venire l'8 agosto alle 9 per le visite mediche'.

Mercato Roma - si allontana N'Zonzi. Monchi si fionda su Tonali : Il neo Campione del Mondo, dietro al quale si è aperta un'asta internazionale, ha alzato le richieste per quanto riguarda lo stipendio. Il ds spagnolo pensa al talentino del Brescia come piano B

Calciomercato Roma – Nessuna offerta per N’Zonzi : un dettaglio frena i giallorossi dall’acquisto : frena la corsa della Roma per acquisire le prestazioni di Steven N’Zonzi: il centrocampista costa troppo rispetto all’età che ha e i giallorossi non vogliono accontentare le richieste del Siviglia La ricerca dell’ultimo tassello per completare il centrocampo della Roma continua. Il primo obiettivo dei giallorossi però non sembra più essere Steven N’Zonzi. La pista che porta al francese sembra essersi raffreddata a ...

Roma - brusca frenata su N'Zonzi. Troppo alto l'ingaggio : Come scrive 'Il Tempo', l'ostacolo è proprio lui, alla ricerca di un contratto da top player: il neo campione del mondo ha richiesto a Monchi 4,5 milioni a stagione . Il Siviglia sarebbe pronto a ...

Calciomercato Roma - giallorossi scatenati : si può chiudere per N’Zonzi : 1/5 N'Zonzi (LaPresse/EFE) ...

In Spagna spaventano la Roma : 'Su Nzonzi anche Juventus - Barcellona e Arsenal' : Roma - La Roma ha trovato un accordo con Steven Nzonzi , 29enne centrocampista francese del Siviglia . I giallorossi hanno il sì del calciatore, pronto a firmare un contratto quadriennale da 2,5 ...

Roma - N'Zonzi ha detto sì - ma il Barcellona e Gonalons... : Nodi e snodi. Il fine settimana del d.s. Monchi ha il sapore ansiogeno della riflessione, in attesa di partire tra lunedì e martedì per il Texas, dove la Roma è attesa dalla sfida contro il Barcellona.