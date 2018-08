Roma | nuova vita in periferia per i sampietrini del Centro | andranno al Tiburtino e al

Roma Capitale. Online la nuova piattaforma per i dati aperti : Promuovere la cultura della trasparenza e dell’accountability, la rendicontabilità, valorizzando il patrimonio informativo pubblico dell’Amministrazione e incentivare pratiche di riuso

The Romanoffs - la nuova serie del papà di Mad Men Matthew Weiner al via : Dopo Mad Men si attendeva qualcosa di nuovo da Matthew Weiner e finalmente ci siamo: Amazon Prime Video in occasione del Television Critics Association (TCA) Summer 2018 Press Tour di Santa Monica ha annunciato che il 12 ottobre debutta la sua nuova fatica, The Romanoffs. Si tratta di una serie originale antologica che essendo pensata dal papà di Mad Men prevede la presenza nel super cast di alcune delle star dell’iconica serie tv come ...

Caterina Balivo : "A Roma per Vieni da me? Cambiare tutto per fare una cosa nuova" : Caterina Balivo, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola questa settimana, ha rivelato come sta riorganizzando la propria vita (e quella della sua famiglia) in vista dell'imminente trasloco a Roma dove, da settembre, sarà alla guida di 'Vieni da me' nei pomeriggi di Rai1: Il distacco da Milano spero sia morbido. Cora è ancora piccola, Guido Alberto a Roma ha i cugini e poi i nonni che potranno andare a prenderlo a scuola e lui ne ...

Barbara D'Urso rimette il camice - ciak a Roma per la nuova serie della Dottoressa Giò : ciak da qualche settimana a Roma per Barbara d' Urso nei panni della Dottoressa Giò. Torna così a recitare dopo una ventina di anni tornando ad un personaggio mai dimenticato dai telespettatori, la ...

Biglietti in prevendita per la nuova data di Laura Pausini a Roma il 30 ottobre : info utili e pre-sale esclusiva : Dopo il successo al Circo Massimo, aperta una nuova data di Laura Pausini a Roma per il 30 ottobre. Il concerto si terrà al Palalottomatica nell'ambito della sessione del tour che ha voluto dedicare ai palasport, con Biglietti in prevendita generale ed esclusiva presto disponibili. Come di consueto, sarà aperta la prevendita speciale per tutti gli iscritti al fan club che potranno accedervi in via esclusiva e tramite il link segreto a ...

Nasce la nuova Serie A Diretta Lazio in salita : Napoli - poi Juve. La Roma parte a Torino - CR7 a Verona. Derby della Capitale il 30/9 : La nuova Serie A prende forma. Negli studi milanesi di Sky, in Diretta dalle 19, verranno svelate le 38 giornate del prossimo campionato italiano (al via da sabato 18...

Ama : nuova raccolta differenziata tecnologica per altri 34mila Romani : Roma – Ama, in attuazione del programma relativo al nuovo modello di raccolta, ha avviato da lunedi’ 23 luglio, la nuova raccolta differenziata tecnologica “porta a porta” per ulteriori 34mila romani: i circa 14.800 abitanti di Dragona, gli oltre 6.800 di Dragoncello (X municipio) e i 13mila di Due Leoni (VI municipio). Con le nuove aree raggiunte, che seguono quelle di Centro Giano e Axa nel X municipio e Fontana Candida ...

Barone all'assalto della Valle de Dadès : ecco la nuova sfida del pilota Romano : Barone, come detto, è già detentore di due record mondiali di velocità, il primo sulla Transfagarasan , definita la strada più bella del mondo in Transilvania, il secondo in Cina sulla strada più ...

Roma - falsificavano i buoni gluten-free : ai domiciliari anche il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino : falsificavano i buoni per l’acquisto di cibo gluten-free e poi li presentavano alle Asl per ottenere i rimborsi. Così funzionava la truffa escogitata da Giuliano Castellino, leader Romano di Forza Nuova, e l’imprenditore Giorgio Mosca, finiti entrambi agli arresti domiciliari. In totale sono quattro le persone indagate, mentre la frode al Sistema sanitario regionale ammonta a circa 1 milione e trecentomila euro. Secondo quanto ...

Municipio X : Nuova visione su litorale con #marediRoma : Roma – Presso il ristorante Lago del Parco, ad Ostia, e’ stato presentato il documento #marediroma, con il quale il Partito Democratico del X Municipio intende delineare una Nuova visione del litorale romano attraverso una seria programmazione a lungo termine che comporti: il recupero della visuale a mare, spiagge accessibili e fruibili tutto l’anno, la realizzazione di una “citta’-giardino”, un’adeguata ...

Roma - scritta omofoba sul conto : ristorante riceve minacce di morte e striscione di Forza Nuova : Roma, scritta omofoba sul conto: ristorante riceve minacce di morte e striscione di Forza Nuova Gay center: “Attendiamo azioni legali e sanzioni al locale” Continua a leggere L'articolo Roma, scritta omofoba sul conto: ristorante riceve minacce di morte e striscione di Forza Nuova proviene da NewsGo.