Roma | Monchi | ' N' Zonzi è un nome | ma non quello più vicino'

Dal Brasile : 'Monchi - idea Guga. Ma il Siviglia è in vantaggio sulla Roma' : ROMA - Potrebbe scatenarsi un'asta europea per la stellina dell'Avaì Guga. Sono infatti 4 le squadre interessate al terzino 19enne: Roma, Siviglia, Benfica e Bordeaux. Secondo Globoesporte Monchi ...

Roma - Di Francesco a Monchi : “non voglio rosa troppo ampia” : Roma, Di Francesco sa bene che avere una rosa troppo ampia scontenterebbe alcuni degli interpreti meno utilizzati dal tecnico “Non dobbiamo affollare la rosa. Il nostro direttore sportivo è molto stanco, non dorme, ma è attivo sul mercato e stiamo valutando alcune scelte. Gran parte della squadra c’è e io non voglio avere troppi giocatori, non ne voglio 30”. L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, si esprime ...

Roma - Di Francesco : 'Monchi non dorme - ci guardiamo intorno. Servono giocatori giusti' : 'Il mercato? Non dobbiamo affollare la rosa, bisogna essere intelligenti in quello che facciamo, il ds Monchi non dorme. L'ho rivisto oggi, dopo tanto tempo, ed era stanco, perché sta lavorando ...

Mercato Roma - si allontana N'Zonzi. Monchi si fionda su Tonali : Il neo Campione del Mondo, dietro al quale si è aperta un'asta internazionale, ha alzato le richieste per quanto riguarda lo stipendio. Il ds spagnolo pensa al talentino del Brescia come piano B

Kovacic alla Roma?/ Ultime notizie : ultimatum al Real Madrid - Monchi prepara assalto : Kovacic alla Roma? ultimatum del centrocampista al Real Madrid, Monchi prepara assalto al calciatore croato. Le Ultime notizie: in corsa anche Manchester City e Bayern Monaco(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:25:00 GMT)

Roma - Monchi negli Usa : vertice di mercato con Pallotta. El Shaarawy : "Resto" : Monchi vola negli Usa. A Dallas, il direttore sportivo assisterà a Roma-Barcellona della International Champions Cup, fischio d'inizio alle 4 italiane di mercoledì, e avrà una riunione con il ...

Roma. c'è un bottino da 40 milioni da spendere per Monchi : Mercato ad incastri. La Roma s'è presa un lungo weekend di riflessione per decidere le prossime mosse da attuare e completare così la rosa a disposizione di Di Francesco. Le parole di Pallotta, '...

Roma - incontro Monchi-Lucci : Florenzi a un passo dal rinnovo : Ormai, secondo quanto riportato da Sky Sport , è solo questione di dettagli per concludere l'accordo, poi arriverà la firma nero su bianco. Florenzi si legherà alla Roma con un contratto di cinque ...

Roma - Monchi incontra Lucci - agente di Florenzi e Suso : accordo vicino per il rinnovo del terzino : Monchi ha incontrato nella Capitale, a fine pomeriggio, Lucci, agente di Florenzi e Suso. L'accordo per il rinnovo del terzino, fino al 2023, è stato raggiunto, vanno limati solo alcuni dettaggli. L'...

Roma - Monchi rifiuta l'invito per un torneo in Spagna : Come scrive il Corriere dello Sport , la Roma ha ricevuto un invito per disputare un torneo a Cadice il 10 e l'11 agosto; Monchi ha però preferito evitare alla squadra un altro viaggio prima dell'inizio del campionato, ...

Baldini torna a Roma? Monchi tratta Bailey : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , le piste alternative portano a Neres , Ajax,, Pulisic , Borussia Dortmund, e Berardi , Sassuolo,. Per il centrocampo interessa il francese N'Zonzi , Siviglia, ...

Roma - Monchi prova per Bailey. E N'Zonzi è a Boston... : Il giocatore piace, così come il sempiterno Neres dell'Ajax: nell'articolo di Massimo Cecchini sulla Gazzetta dello Sport di oggi tutti i dettagli sulle strategie di Monchi. Un mercato caldissimo ...

Roma su Bailey - Monchi vuole il giamaicano : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Ultime notizie Roma Corsport TV

Calciomercato Roma - sirene inglesi per Gonalons : Monchi ha già individuato il sostituto : Interesse di Crystal Palace e Everton per Gonalons, il sostituto potrebbe essere uno tra N’Zonzi e Ndombele Non solo esterni offensivi, la Roma va a caccia anche di centrocampisti centrali visti gli interessamenti di Crystal Palace ed Everton per Maxime Gonalons. Il francese piace e non poco ai due club inglesi, che potrebbero affondare il colpo nei prossimi giorni. Nel caso in cui l’ex Lione dovesse dire addio ai colori ...