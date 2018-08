Roma | l' auto si ferma sull' A1 | Anna e Francesco travolti e uccisi mentre mettevano il

Roma : Tenta furto in box auto - arrestato ladro maldestro : Roma – Ha danneggiato la porta di un box auto sperando di riuscire a rubare quanto custodito ma, sentendo i Carabinieri avvicinarsi, ha cercato invano di nascondersi al suo interno. In manette, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l’accusa di furto aggravato, e’ finito un 51enne romeno, senza fissa dimora e gia’ noto alle forze dell’ordine. Ieri notte, il ladro maldestro ha forzato la porta ...

Roma : Davano fuoco ad auto e cassonetti - 2 arresti a Ostia : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno identificato i responsabili di vasti incendi che hanno coinvolto autovetture private e numerosi cassonetti per la raccolta differenziata da poco installati in piu’ punti del territorio del X Municipio di Roma, avvenuti in rapida successione in varie notti del mese di ottobre 2017, che molti cittadini della zona tristemente ricordano come ‘Le notti di fuoco’. Si tratta di ...

Roma - in panne con l'auto in A1 : investiti e uccisi due fidanzatini - tornavano dalle vacanze : Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'autostrada A1 Napoli Milano al km 577, altezza di San Cesareo, provincia di Roma. Intorno alle 17.30 due ...

Roma - incidente tra auto e moto : muore centauro 49enne/ Ultime notizie - scontro fatale in via del Mare : Roma, incidente tra auto e moto: muore centauro 49enne. scontro fatale in via del Mare, alla guida della vettura una donna di 56 anni, le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 14:18:00 GMT)

Roma - terribile incidente sulla via del Mare : frontale contro un'auto - morto motociclista 49enne : terribile incidente stamani sulla via del Mare in zona Ostia Antica, a Roma. Un motociclista, Cristian Sellari, di 49 anni, è morto dopo essersi schiantato contro un'auto guidata...

Roma : Su auto rubata non si ferma ad alt - inseguito e arrestato : Roma – In via Palmiro Togliatti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 34enne di nazionalita’ romena, perche’ sorpreso a bordo di un’auto rubata con all’interno attrezzatura utile per scassinare e rubare veicoli. Il 34enne che si trovava alla guida di una utilitaria, e’ stato fermato dai Carabinieri dopo essere stato notato in viale Palmiro Togliatti, aggirarsi con fare sospetto. Il ...

Maxi incidente sulla Nettunense : schianto tra 4 auto - ferita una coppia di fidanzati Romani - foto Luciano Sciurba - : Maxi incidente ad Ariccia, al km 11 di via Nettunense: coinvolte ben 4 auto. Dopo un tamponamento a catena in direzione Anzio, una Fiat 500 che si dirigeva in direzione Roma con a bordo una coppia di ...

Roma - strade killer e doppie file : ecco gli autovelox hi-tech : I finanziamenti ci sono. O almeno, dovrebbero essere recuperati con l'ultimo assestamento di Bilancio. Si tratta, come spiega il presidente della commissione Mobilità del Campidoglio, Enrico Stefàno, '...

Roma - non riesce a sfrattarli : li investe con l’auto/ Ultime notizie - dopo l'incidente li pesta e li rapina : Non riesce a sfrattareli e li investe. È successo ieri sera a Roma. Le vittime sono state anche rapinate. Gli aggressori sono stati arrestati dalla Polizia(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 15:34:00 GMT)