Roma | il progetto per un cimitero islamico | da settembre la raccolta fondi

Roma - Cristante : “ho scelto questo club per il progetto” : “Ho scelto Roma per la sua storia e perchè ha un bel progetto, un bell’allenatore ed è ciò che mi piace di più. L’anno scorso ho realizzato 12 gol, e’ stata un’ottima stagione in fase realizzativa. Speriamo di ripeterci quest’anno. Il gol piu’ bello della scorsa stagione? Quello alla Juventus. Un pareggio con la Juve nei minuti finali e’ sempre bello”. A dirlo il nuovo centrocampista ...

Roma - in progetto un quartiere rock : strade dedicate a musicisti : Roma, in progetto un quartiere rock: strade dedicate a musicisti Roma, in progetto un quartiere rock: strade dedicate a musicisti Continua a leggere L'articolo Roma, in progetto un quartiere rock: strade dedicate a musicisti proviene da NewsGo.

Roma : domani presentazione progetto ‘Polisportiva Montespaccato’ : Roma – domani martedi’ 17 luglio alle 11, presso l’impianto sportivo di via Stefano Vaj 41 a Montespaccato (Roma), il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti illustra il progetto promosso dalla Regione Lazio per garantire la continuita’ dell’attivita’ calcistica per 600 bambini e ragazzi iscritti alla ‘Polisportiva Dilettantistica Montespaccato’ sequestrata dall’amministrazione ...

PD : progetto isole ecologiche a Roma fermo - rischio emergenza : Roma – “#Byebyeisoleecologiche. Mentre a Roma continua l’emergenza rifiuti oggi nella commissione congiunta Ambiente e Urbanistica abbiamo scoperto che a Roma e’ fermo anche il progetto delle isole ecologiche. Dovevano essere aperte in tutta la citta’, secondo una delibera della precedente Amministazione e una del Commissario Tronca, quali presidi sul territorio per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Decisioni ...

Roma-Lido e metro B1 tramutano in linea E - parte progetto : Roma – Instradare la Roma-Lido sul percorso della linea B1 trasformando il vecchio trenino che va dalla Piramide al litorale nella nuova linea E da Jonio ad Ostia. Questo il progetto discusso stamani dalla commissione capitolina Mobilita’ che si e’ riunita in Campidoglio. Il progetto e’ molto semplice, anche se ci sono alcuni aspetti preliminari tecnici che dovranno essere risolti. L’idea lanciata nei mesi scorsi ...

Roma e Linkem - si prosegue : i giovani al centro del progetto : As Roma e Linkem, l'azienda che fornisce connettività internet a banda larga e ultralarga senza fili, hanno annunciato il rinnovo del progetto di collaborazione che li vede uniti ormai da oltre un ...

Roma - Coric : 'Devo migliorare la fase difensiva'. Bianda : 'Qui c'è un progetto per crescere' : Alla vigilia del raduno a Trigoria, la Roma ha presentato i due nuovi acquisti più giovani del mercato di giugno: Coric e Bianda. Ecco le loro dichiarazioni in conferenza stampa. CONFERENZA STAMPA ...

Stadio della Roma - se il progetto di Tor di Valle non decolla è perché è sbagliato : Italia Nostra è sempre stata contraria alla costruzione del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle semplicemente perché l’area è sbagliata sotto molti, decisamente troppi, punti di vista. Qui ci preme sottolineare l’aspetto più generale di questa questione. Da oltre 25 anni la pianificazione urbanistica delle città italiane è stata sostituita dalla contrattazione urbanistica tra amministrazioni pubbliche e soggetto privato. Una volta ...

WWF : occorre ritirare progetto stadio della Roma e iniziare nuovo capitolo : WWF: Vogliamo credere che ci sia ancora spazio per rimettere al centro il benessere del territorio e dei cittadini Roma – Di seguito le parole del presidente del WWF Roma e Area metropolitana, Raniero Maggini. “In merito al progetto per il nuovo stadio della Roma il WWF Roma e Area Metropolitana scrive una lettera aperta alla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi. L’aspetto che all’Associazione interessa evidenziare è ...

Legali di Parnasi : "I pm hanno assicurato che il progetto per lo stadio della Roma non si fermerà" : Il progetto per lo stadio può andare avanti. È quanto emerso al termine di un incontro avvenuto tra gli avvocati di Luca Parnasi, Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini, e gli inquirenti titolari dell'inchiesta sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. "I pubblici ministeri hanno assicurato - spiegano i penalisti - che non ci sono elementi che possano bloccare la procedura per il nuovo stadio".della decisione presa dai ...

Stadio della Roma : Legali Parnasi incontrano PM - il progetto può andare avanti : Roma – Il progetto dello Stadio della Roma può andare avanti. E’ quanto sarebbe emerso al termine di un incontro, durato circa mezz’ora, tra i Legali di Luca Parnasi e gli inquirenti della Procura di Roma. La decisione dei magistrati sarebbe stata comunicata ai vertici del Comune e alla società calcistica Roma. Parnasi, ancora nel carcere di San Vittore in attesa di essere trasferito in un penitenziario Romano, potrebbe essere ...

Stadio della Roma - Eurnova cambia i vertici per rilanciare il progetto : L' operazione è necessaria a far ripartire il dialogo con l' amministrazione e per riavviare le pratiche di cessione del terreno di Tor di Valle L'articolo Stadio della Roma, Eurnova cambia i vertici per rilanciare il progetto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Di Francesco : 'Costruiremo una squadra competitiva per dare continuità al progetto' : 'I nuovi acquisti mi piacciono, l'auspicio è di continuare a crescere migliorando giorno dopo giorno senza sedersi sul passato'. Eusebio Di Francesco , fresco di prolungamento contrattuale fino al ...

'Roma - avanti stadio' : l'inchiesta rallenta - ma non ferma il progetto. Lo speciale di Sky Sport24 : L'intreccio tra affarismo e politica torna a dominare la cronaca romana ed a rimandare lo straordinario lavoro di James Pallotta e di chi lo circonda. Il presidente della Roma non ha nessuna ...