Roma | Ex residenti Camping River occupano albergo abbandonato | sgomberati

Fontanella storica scompare dopo il restauro del palazzo in centro a Roma - i residenti : 'E' stata rubata' : Una Fontanella a muro è 'scomparsa' dalla facciata di un palazzo a via della Tribuna di San Carlo, nel rione Campo Marzio, in centro storico. A denunciare la vicenda è Giovanni Piccirillo, un ...

Incendi - vasto rogo di sterpaglie a Roma : paura tra i residenti : Un vasto Incendio di sterpaglie è divampato nel tardo pomeriggio a ridosso di via di Boccea, altezza via Candelo, a Roma. Diversi residenti della zona per paura che le fiamme arrivassero alle loro case sono scesi in strada. Sul posto carabinieri della compagnia Cassia e vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo evitando che raggiungesse le abitazioni. Al momento non si registrano feriti. L'articolo Incendi, vasto rogo di sterpaglie a Roma: ...

Roma - l'amianto a Monte Carnevale residenti in rivolta : «Mai» : Una discarica per l'amianto in arrivo a Valle Galeria, tra rivolta dei cittadini e braccio di ferro tra Comune e Regione. Il nuovo sito di stoccaggio è previsto in zona Malnome, ovvero la cava di ...

Roma : Domenica musei gratis per residenti : Roma – Come tutte le prime domeniche del mese, Domenica 1 luglio l’ingresso a tutti i musei civici e alle mostre in programma in questi spazi sarà gratuito. Questo per i residenti a Roma e nella Città metropolitana. L’offerta culturale Si tratta di una ricca offerta culturale promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali con l’organizzazione di Zetema ...

Roma - polveriera a Tor Sapienza : ronde dei residenti contro i nomadi : Costretti a fare le sentinelle anche di notte per impedire che i rom occupino l'ex centro per immigrati di viale Giorgio Morandi. 'L'altra notte si è sfiorata la tragedia, questa è una polveriera' ...

Dazio anti traffico a Roma anche per i residenti - si potrà pagare fino a 360 euro l'anno : Se la delibera verrà approvata in Consiglio comunale – cosa che dovrebbe avvenire entro l'estate – i cittadini Romani dovranno pagare un pedaggio per entrare con le loro auto all'interno dell'area dell'Anello Ferroviario. Ad avanzare la proposta è stato il presidente della Commissione capitolina trasporti, Enrico Stefàno del Movimento Cinque Stelle, che su Twitter scrive: "Via libera stamattina in Commissione ...

Roma - 13enni molestate da due migranti. Residenti inferociti : La storia, al Tiburtino III, sembra ripetersi. È un destino beffardo quello che tiene sotto scacco questo fazzoletto di periferia Romana dove, di notte, non si riesce a dormire. Così accade di nuovo che decine di persone si radunino davanti ai cancelli di un centro di accoglienza per invocarne la chiusura.Era già successo in via del Frantoio, nemmeno un anno fa, ai primi di settembre. E succede ancora, oggi. La cancellata non è la stessa, ...

Palazzo a fuoco a Roma : residenti in strada - c'è anche Fico : AdnKronos, - Incendio questa mattina in un Palazzo nel centro di Roma in via Tor di Nona. Lo stabile interessato e l'edificio a fianco sono stati evacuati dai Vigili del fuoco che hanno domato le ...

Roma : oggi musei civici gratis per i residenti - tante mostre ed eventi : Come ogni prima domenica del mese anche il 3 giugno l’ingresso ai musei civici di Roma Capitale, con le mostre in corso e le iniziative ad hoc, è gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Apertura gratuita anche per il vasto complesso archeologico, unico al mondo, costituito dai Fori Imperiali e dal Foro Romano. La giornata è promossa da Roma Capitale (Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni ...

