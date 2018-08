Roma | Droga | 5 arresti a Tor Bella Monaca

Roma : Nascondeva droga in fiorera - arrestato : Roma – Nel corso di una mirata attivita’ antidroga, i Carabinieri dello Scalo Roma Termini hanno arrestato un cittadino egiziano di 31 anni, disoccupato e senza fissa dimora, gia’ noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio sostanza stupefacente. I militari, insospettiti dagli strani movimenti dello straniero poiche’ notato piu’ volte spostarsi tra piazza dei Cinquecento e i giardini di ...

Roma : Smantellato sodalizio criminale dedito al traffico di droga : Roma – Era gia’ stato arrestato dagli investigatori del commissariato di Albano nell’ottobre del 2017 perche’ trovato in possesso di quasi 2 etti di cocaina. Convalidato l’arresto, il Tribunale di Velletri lo aveva posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione immersa in una area boschiva di Rocca di Papa. Tale situazione non risultava ostativa ad una persona di anni 45 che aveva continuato ad esercitare ...

Roma : spaccio droga a coetanei - in manette ragazzo di 24 anni : Roma – Nel corso di uno specifico servizio antidroga, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un cittadino albanese di 24 anni per spaccio. Il ragazzo si trovava in Largo Boccea quando e’ stato sorpreso mentre spacciava ad un coetaneo una dose di cocaina. Presso la sua abitazione in piazza Cardinal Ferrari, sono stati rinvenuto ulteriori 22 grammi di cocaina, gia’ suddivisa in dosi e relativo ...

Roma : Operazione ‘Coffee bean’ - 12 arresti per droga : Roma – Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, coadiuvati da unita’ cinofile dell’Arma e dai militari dei Comandi Provinciali di Roma, Latina, Nuoro, Vercelli e Treviso, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei ...

Dia : “Armi - droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita : Dia: “Armi, droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita Dia: “Armi, droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita Continua a leggere L'articolo Dia: “Armi, droga e tratta di esseri umani i business delle mafie” | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita ...

Roma : Blitz antidroga tra Via Giolitti e Piazza dei Cinquecento - 5 arrestati : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito mirati servizi antidroga nell’area compresa tra Piazza dei Cinquecento, via Giovanni Giolitti e vie limitrofe. In poche ore, in manette, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti 5 pusher, due cittadini tunisini, due della Guinea e uno del Gambia, di eta’ compresa tra i 19 e 40 anni, tutti senza fissa dimora e con ...

Roma. Droga negli slip - 2 arresti : Roma. Droga negli slip, 2 arresti – Avevano la Droga nascosta negli slip. Due romani, di 37 e 19 anni, sono stati arrestati per detenzione di Droga ai fini di spaccio dagli agenti del reparto volanti e del commissariato Prati. I poliziotti hanno notato due uomini seduti su una panchina che, vedendoli, sono apparsi subito nervosi. Fermati per un controllo, i due sono stati identificati e trovati con due stecche di fumo nascoste dentro una ...

Blitz dei carabinieri a Villa Bonelli - arrestato un pusher : in casa oltre alla droga monete e anello di epoca Romana : I carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ...

Roma : Sorpreso con oltre 2 Kg di droga - arrestato : Roma – I suoi clienti erano anche i giovani frequentatori dei parchi pubblici nel comune di Frascati. A notare il 39enne sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Frascati. Questo nell’ambito dei consueti controlli del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione dell’abitazione Risaliti all’identità del conducente, e’ scattata la perquisizione ...

Roma : Droga nel vano motore - 2 arresti : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma hanno arrestato un 22enne di Colleferro e un 24enne di Zagarolo. L’accusa è di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La scorsa notte i Carabinieri hanno notato un’auto con a bordo i due giovani ed hanno deciso di controllarli. Nascosto sotto al sedile del guidatore, i militari hanno notato un apparecchio utilizzato per conservare prodotti ...

Roma - traffico di cocaina dal Sud America/ Video - 9 arresti : trasformavano la droga in crema inodore : Roma, traffico di cocaina dal Sud America. Video, 9 arresti: trasformavano la droga in crema inodore. 17 kg di droga e 60.000 euro di contanti sequestrati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:45:00 GMT)