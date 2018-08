Roma Cantiere a Porta Maggiore per rinnovo binari

Roma : sequestrati 1.500 metri quadri cantiere abusivo zona Vallerano : Roma – Il reparto Edilizia del Gruppo Eur della Polizia Locale ha sequestrato questa mattina un’area di 1.500 metri quadri in via Luigi Chiarini, zona Vallerano. L’intervento e’ avvenuto al termine di indagini che hanno dimostrato un abuso edilizio nella costruzione di una villa di 400 metri quadri, realizzata senza alcuna autorizzazione. Durante gli accertamenti sono stati utilizzati rilievi aerofotogrammetrici acquisiti ...

Roma : rischio stop cantiere piazzale Flaminio - Atac non paga : Roma – Il grande cantiere per il nuovo nodo di scambio a piazzale Flaminio tra metro A e linea Roma-Viterbo potrebbe fermarsi per sempre. I lavori, gia’ a rilento da molti mesi, in assenza di risposte “saranno sospesi con decorrenza immediata” perche’ le aziende interessate dall’appalto non hanno mai ricevuto pagamenti da parte di Atac. L’allarme e’ stato lanciato questa mattina nel corso di una ...

Roma - da Florenzi e Under : il cantiere a destra è aperto : il momento della destra. No, non è la fotografia della situazione politica che stiamo vivendo, ma semplicemente l'agenda dei lavori a cui il direttore sportivo Monchi deve far fronte nella contingenza. Intendiamoci, non che l'orizzonte non si scruti a 360 gradi , ...

Emilia Romagna : al via il maxi cantiere per la messa in sicurezza dell’argine del fiume Secchia : Chiusa la gara si parte col maxi cantiere. Ieri, nella sede centrale di Aipo a Parma è terminata la procedura di esame delle offerte per l’aggiudicazione, da parte dell’Agenzia, del primo lotto di lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’argine del fiume Secchia nel tratto che va dal Comune di Campogalliano (Mo) all’attraversamento della linea Tav nel Comune di Modena. Opera affidata all’associazione ...