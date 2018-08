Roma Agosto | artigiani | commercianti e servizi aperti online l’elenco

Meteo Roma : le previsioni per il 2 agosto 2018 : Meteo Roma. Per domani è previsto sole prevalente al mattino mentre nelle ore pomeridiane sono possibili brevi acquazzoni. Nel Lazio tempo stabile nelle prime ore del giorno mentre al pomeriggio l’instabilità tenderà ad aumentare sulle zone interne con acquazzoni e temporali anche intensi. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 2 agosto 2018 Sole prevalente al mattino mentre nelle ore pomeridiane sono possibili brevi acquazzoni. ...

Roma su N'Zonzi - il ds del Siviglia : 'Lo aspettiamo l''8 agosto' : Il direttore sportivo del Siviglia , Joaquin Caparros , parla di N'Zonzi, centrocampista campione del mondo nel mirino della Roma : 'So solo che N'Zonzi deve venire l'8 agosto alle 9 per le visite mediche'.

Meteo Roma : le previsioni per il 1 agosto 2018 : Meteo Roma. A Roma domani sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Nel Lazio cieli sereni al mattino su tutte le provincie eccetto locali addensamenti lungo le coste. Meteo Roma le previsioni per domani Mercoledì 1 agosto 2018 Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Fenomeni assenti anche in serata con cieli sereni. Temperature comprese tra +23°C e +39°C Meteo Lazio le previsioni per domani ...

Ferragosto a Roma - chi resta aperto Più Romani passano le ferie a casa : Trovare un idraulico e un elettricista a Ferragosto non è più un'impresa impossibile. Ritorna anche nel 2018 - e anzi compie il decennale - «Artigiani, commercianti e servizi aperti ad agosto», l'...

Villa Ada-Roma incontro il mondo : Il programma dal 30 luglio al 5 agosto : Roma – Un viaggio musicale nel mondo tra Asia, Stati Uniti e Italia l’ultima settimana di concerti a Villa Ada – Roma incontra il mondo. Si inizia lunedì 30 luglio con il multietnico ensemble musicale Med Free Orkesta; martedì dall’Asia centrale arrivano le melodie antiche degli Huur Huun Tu e dagli Usa mercoledì 1 agosto i portabandiera musicali del movimento cyberpunk i Ministry. Si continua il 2 agosto con Stefani Saletti e la ...

Villa Ada Roma Incontra Il Mondo : i concerti dal 30 luglio al 5 agosto : Oltre ai numerosi concerti, le rive del laghetto ospitano come ogni anno un programma culturale variegato e multidisciplinare con workshop, incontri e spettacoli. Tra gli appuntamenti fissi: l'...

Estate Romana : Gli appuntamenti dal 27 luglio al 2 agosto : Roma – Tanti appuntamenti nella nuova settimana dell’Estate Romana 2018, la manifestazione culturale promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) e il supporto nelle attività di comunicazione di Zètema Progetto Cultura. Per essere sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti in programma basta seguire il nuovo account Cultura ...

'Flamenco Tango Neapolis' - 1 agosto alla Casa del Jazz di Roma : Dal 2009 ad oggi può vantare la produzione di due spettacoli, 'Encanto' , da cui è stato tratto anche il primo lavoro discografico, e 'Viento' , attualmente in scena in diversi teatri e festival ...

Estate a Roma - da agosto la spiaggia sul Tevere : Si stanno completando rapidamente i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere a Roma, nei pressi di Ponte Marconi, con la finitura dei viali di accesso e il posizionamento della sabbia. L'...

Dal 22 luglio al 5 agosto torna a Roma la Festa dell’unità : Dal 22 luglio al 5 agosto torna a Roma la Festa dell’unità, evento annuale del Partito democratico, organizzata quest’anno all’Ex Dogana di San Lorenzo. Quindici giorni di assemblee e dibattiti su temi di interesse cittadino con i protagonisti della scena politica locale e nazionale tra musica, giochi, film e spettacoli che prenderanno il via domenica alle 19. “Care democratiche, cari democratici, a Roma torna la Festa ...

Roma : Otello - dal 20 luglio al 5 agosto al Globe Theatre : Roma – Dal 20 luglio al 5 agosto (ore 21.15) in scena al Globe Theatre Otello per la regia di Marco Carniti, una grande metafora dell’identità e della fragilità umana. Una tragedia moderna che esplora un dramma intimo e psicologico. Protagonisti sono Otello, un uomo tutto gerarchie e disciplina, Desdemona, che per lui rappresenta la seduzione e il desiderio di integrazione culturale e, infine, Iago, la mente dell’opera, il costruttore di ...

Roma - Palazzo Barberini - visite guidate gratuite nella Galleria Corsini fino ad agosto : Da venerdì 13 luglio a giovedì 9 agosto, le Gallerie Nazionali di Arte Antica offrono ai visitatori un programma di visite guidate gratuite in italiano e in inglese per scoprire la collezione della Galleria Corsini: l’unica quadreria settecentesca Romana ad essere rimasta ancora oggi pressoché inalterata.Continua a leggere

Villa Romana di Positano - per il primo agosto apertura ufficiale. Si prepara una grande estate - pronto il Positano Teatro Festival : ... e poi alla Chiesa Nuova, ma vi aggiorneremo di eventuali dettagli e modifiche, poi ci sono anche molte altre iniziative, come mostre artisti cinema e spettacoli.