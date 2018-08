Rom e sinti in piazza | preoccupati dal Governo Comanda Salvini | i 5 Stelle

Rom e Sinti - manifestazione davanti a Montecitorio contro l'intolleranza : "Abbiamo chiesto al PD di aprirci il Nazareno", queste le parole di Marcello Zuinisi, fondatore dell'Associazione Nazione Rom, da sempre vicino a queste popolazioni presente oggi a Montecitorio per una manifestazione pacifica che oltre a ricordare lo sterminio dei Rom e dei Sinti avvenuto il 2 agosto 1944 nel lager di Auschwitz-Birkenau, la manifestazione, ha avuto come scopo quello di denunciare il ...

Mattarella ricorda che il Manifesto della Razza si accanì anche contro Rom e sinti : ... che venne fatto proprio dal fascismo il 25 luglio 1938, il presidente della Repubblica Mattarella ha oggi ricordato che tale presa di posizione "rimane la più grave offesa recata dalla scienza e ...

Lombardia - sì al censimento Rom e sinti/ Chiusura dei campi irregolari : "È un'azione di tutela" : Lombardia, sì al censimento rom e sinti: passa la mozione in Consiglio di Regione, "è una azione di tutela", prevista la Chiusura dei campi irregolari

Rom - Salvini 'Abbattuta casa Sinti - dalle parole ai fatti' : Il ministro dell'Interno pubblica su Facebook le immagini di una casa fatta abbattere a Carmagnola , To, - Continua l'attacco ai Sinti e Rom in Italia da parte di Matteo Salvini. In un post su ...

Rom e sinti - quanti sono e dove vivono : I rom e sinti presenti in Italia sono tra i 120 mila e i 180 mila, tra i quali circa 26mila in emergenza abitativa: vivono cioè in baraccopoli formali e informali o nei centri di raccolta monoetnici. ...

Rom e sinti - quanti sono in Italia. "Ecco il censimento" : L'ultimo rapporto dell'Associazione 21 luglio rivela che sono tra 120 e 180mila, 26mila dei quali vivono in emergenza abitativa in baraccopoli