Rod Laver incorona Federer | poi svela | “Roger GOAT | ma dategli la mia racchetta di legno

(Di giovedì 2 agosto 2018) Rod LavarRogercome miglior tennista della storia: ma come sarebbe finito uno scontro ‘alla pari’ fra i due? Intervistato dal Corriere della Sera, la leggenda del tennis di Rod, ha speso delle belle parole per Roger. Il tennista vincitore di 11 Major, 5 Coppe Davis e soprattutto due Grand Slam (i 4 Slam vinti consecutivamente, nelle annate ’62 e ’69), ha eletto Rogercome miglior tennista della storia, riservandosi però la possibilità di batterlo in un ipotetico scontro al top della forma: “ai miei tempi era tutto diverso: racchette, campi, fisicità degli atleti, gioco, montepremi… Però le confesso che mi sono goduto ogni secondo. Alla fine della giornata, lo scopo era lo stesso: battere gli avversari per assicurarsi un trofeo. Nella mia carriera sono riuscito a vincere qualche torneino ma secondo me il miglior ...