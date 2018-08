Ritrovato dopo 101 anni il Guglielmotti

Morta in casa a Verona : il cadavere Ritrovato mummificato nel letto dopo 1 anno e mezzo : Era Morta da almeno diciotto mesi e nessuno, in tutto questo tempo, aveva mai cercato la sessantenne il cui corpo senza vita e in stato di mummificazione è stata trovato in una casa a Verona, nel quartiere Borgo Roma.Secondo i primi accertamenti il decesso è da attribuire a un malore. La morte, rilevano i carabinieri, dovrebbe risalire ai mesi di gennaio-febbraio- 2017 basandosi sul fatto che nella cassetta delle posta, ...

Kubrick - il film che non girò mai Ritrovato dopo 60 anni : La guerra, la storia, l’horror, la fantascienza, il genio di Stanley Kubrick (1928-1999) si è cimentato con un intero ventaglio di generi cinematografici, lasciando solo tredici lungometraggi, eppure capolavori tali da assicurargli un luminoso posto nell’olimpo del cinema – dal Il Dottor Stranamore a 2001 Odissea nello spazio, da Arancia Meccanica a Shining, da Spartacus al calligrafico Barry Lyndon – materiale tanto ...

USA - bambino di 5 mesi sepolto nei boschi : Ritrovato vivo dopo 9 ore al freddo : Un bambino di 5 mesi è miracolosamente sopravvissuto dopo aver trascorso 9 ore sepolto sotto un cumulo di rami e detriti nei boschi del Montana occidentale. Il piccolo ha riportato solo ferite minori nonostante indossasse indumenti bagnati e sudici nel freddo delle condizioni meteo ed è in buone condizioni di salute, riferiscono le autorità. Intorno alle 20 (ora locale) di sabato 7 luglio, le autorità hanno ricevuto delle chiamate che avvisavano ...

Fenicottero scappa dallo zoo e lo credono morto - Ritrovato vivo 13 anni dopo : L'esemplare era scappato da un parco dello stato del Kansas nel 2005 quando si erano perse le sue tracce e lo si credeva morto. Ora gli addetti di un parco naturale lo hanno identificato dalla targhetta a oltre mille chilometri di distanza scoprendo che è ancora vivo e vegeto.Continua a leggere

Detenuto modello evaso e Ritrovato un anno dopo : Kristian Boris Vukotic, in carcere per omicidio, aveva conseguito la laurea in filosofia e poco dopo era evaso. Catturato in Svezia, ora è a Rebibbia

Muore sotto il trattore : Ritrovato solo dopo ore : Arezzo, 21 giugno 2018 - Lo hanno ritrovato morto sotto il trattore. Lo hanno ritrovato quando era già morto da ore. L'ennesima tragedia dei campi, uno degli incidenti sul lavoro più frequente nella ...

Rapito da neonato e Ritrovato dopo due anni : da adulto scopre la verità sui genitori : Nel 1964 ai coniugi Fronczak viene portato via il figlio appena nato in un ospedale di Chicago. Due anni dopo, la coppia riceve dalla polizia una buona notizia: aveva ritrovato Paul Joseph, il loro bambino. In realtà però dopo 46 anni viene fuori un’altra verità.Continua a leggere

Milano : Ritrovato in un canale il corpo di Sara Luciani dopo una settimana dalla scomparsa : E' stato ripescato nel canale Muzza, a sud di Milano, il corpo senza vita di Sara Luciani, la 21enne scomparsa da quasi una settimana, nello stesso giorno in cui si palesa l'uomo misterioso che, secondo alcuni testimoni, accompagnava Sara ed il fidanzato 31enne Manuel Buzzini, ritrovato impiccato lo scorso 8 Giugno, con gli abiti fradici nel cortile della casa dove abitava a Melzo, nella Brianza lombarda,mentre della ragazza si erano perse le ...

La storia : dopo 30 anni Ritrovato vivo pilota disperso in Afghanistan : Nel 1987, il caccia che pilotava era stato abbattuto nei cieli dell’Afghanistan dai mujaheddin islamici e da allora parenti ed amici lo avevano creduto morto. Ed invece il militare, nonostante siano trascorsi più di 30 anni, non solo è vivo e vegeto, ma sarebbe anche intenzionato a ritornare in Russia. La storia, ancora a tratti misteriosa e tutta da verificare è stata riportata dalla famosa agenzia di informazione con sede a Mosca Ria Novosti, ...

Ferrara - dopo 30 anni riaperto il caso dell’omicidio di Willy Branchi : venne Ritrovato nudo vicino al Po : Trent'anni fa, Willy Branchi venne ritorvato nudo, morto e con il volto devastato da un colpo di pistola a Goro, in provincia di Ferrara. A distanza di tre decenni, il Gip ha deciso di riaprire il caso e ha ordinato ulteriori indagini, sostenendo che la soluzione al caso potrebbe essersi allontanata a causa di una serie di depistaggi nel corso delle indagini.Continua a leggere