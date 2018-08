Risultati Europa League Diretta gol live score delle partite di ritorno 2^ turno

Risultati Europa League : dominio Siviglia - successo esterno per Besiktas e Rangers : Risultati Europa League – Si sono giocate le gare d’andata di Europa League, in campo l’Atalanta che non è andata oltre il pareggio contro il Sarajevo, la squadra di Gasperini adesso dovrà provare a vincere in trasferta. Nelle altre partite netto successo casalingo del Lipsia che ipoteca la qualificazione, steso discorso per l’APOEL. Spettacolo tra Brest e Atromitros, blitz esterno del Besiktas. successo in ...

Preliminari Europa League - i Risultati : spettacolo Hibernian - altra debacle Tre Fiori : Preliminari Europa League – Si sono concluse altre importanti gare valide per i Preliminari di Europa League, importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Sconfitta ma qualificazione per il Lech, bene davanti al pubblico amico lo Slavia Praga, basta il pareggio al Copenhagen. Fanno valere in fattore campo anche Maribor e Partizan, ancora una pesante sconfitta per il Tre Fiori, questa volta 0-3 davanti al pubblico amico ...

Risultati Europa League/ Diretta Gol live score : Lech Poznan avanti al 95'! (1^ turno preliminare) : Risultati Europa League: Diretta live gol delle partite di ritorno del primo turno preliminare, in campo oggi giovedi 19 luglio 2018. Ecco anche la Tre Fiori per l'impresa.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:26:00 GMT)

Preliminari Europa League - debacle Tre Fiori : goleada dell’Hibernian - tutti i Risultati : Preliminari Europa League – Si è giocato un avvincente turno valido per i Preliminari di Europa League, non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Il turno si è aperto con il successo del Pyunik contro il Vardar, blitz del Maribor contro il Partizani. Il Copenhagen vince con il minimo sforzo, dominio e goleada dell’Hibernian contro il Runavik. Ok i Rangers, tutto facile anche per il Radnicki Nis, il risultato di 4-0 ...

Risultati preliminari Europa League - Tre Fiori nella storia : Risultati preliminari Europa League – Si è giocato il primo turno valido per l’Europa League, non sono mancate emozioni e colpi di scena. Il primo match si è deciso ai calci di rigore, il Torshavn ha avuto la meglio con il brivido sul St Josephs. Dopo il pareggio dell’andata si qualifica il Trakai contro il Druids, bene il Griza ed il Prishtina. Il Tre Fiori di Aruta e Vassallo entra nella storia e raggiunge il secondo ...