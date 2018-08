Risale lo spread | toccata quota 246 La Borsa di Milano chiude a -1 | 73%

Piazza Affari ko (-1 - 7%) con dazi e «rischio Italia». Spread Risale in area 250 : Il presidente americano Trump ha minacciato di innalzare da 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina. La BoE ha alzato il costo del denaro allo 0,75%, mentre ieri la Fed aveva lasciato i tassi invariati. A Milano pesanti Poste e Tenaris, giù le banche...

Pausa di riflessione per le banche. Risale lo spread : Teleborsa, - Rallenta il settore bancario di Piazza Affari, complice la risalita dello spread, con gli investitori che tornano a preoccuparsi per i conti pubblici italiani e per gli attriti tra l'...