Rifiuti | Per Grosseto e Fare Grosseto | ' Comuni tornino all' interno di Sei Toscana'

Romani esasperati per i Rifiuti. Il mini-sindaco Ciaccheri deposita sacchi davanti alla sede Ama : (Video di C. Marincola)Un atto dimostrativo, un gesto simbolico per chiedere che la raccolta dei rifiuti nella città di Roma avvenga con regolarità. Il presidente del Municipio VIII di Roma, Amedeo Ciaccheri, questa mattina ha depositato dei sacchetti di rifiuti sotto la sede dell'Ama, la municipalizzata del settore, dopo le ripetute richieste al Campidoglio di rafforzare la raccolta dell'immondizia nei quartieri di sua competenza, ...

Rifiuti elettronici : accordo FederlegnoArredo-Ecolight per aiutare 2.200 aziende ad affrontare l’Open Scope : Un accordo per accompagnare le aziende verso l’Open Scope. Ecolight e FederlegnoArredo hanno siglato una convenzione per assicurare alle 2.200 industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione e dell’arredamento che fanno capo alla Federazione di Confindustria, di rispettare le novità normative che saranno in vigore dal prossimo 15 agosto. Il consorzio nazionale che si occupa della gestione dei Rifiuti elettronici, delle pile e ...

Rifiuti - dissequestrate centrale Enel di Brindisi - Cementir e Ilva : “Ceneri idonee per produzione cemento” : Le ceneri della centrale Enel di Brindisi e la loppa (scorie liquide) dell’Ilva di Taranto possono essere utilizzate nella produzione di cemento. Per questo la Procura di Lecce ha revocato integralmente il sequestro della Cementir Italia di Taranto (ora Cemitaly), parte dell’Ilva e della centrale Enel di Brindisi, oltre a 523 milioni di euro ritenuti l’ingiusto profitto incassato dall’aizenda termoelettrica che avrebbe venduto e non smaltito le ...

Furbetti dei Rifiuti - vigili in incognito : raffica di multe per chi abbandona ingombranti o non fa la differenziata : Funziona così: un cittadino incivile si avvicina con un furgone al marciapiede, scende, magari con l'aiuto di un amico, scarica una lavatrice vecchia e l'abbandona accanto al cassonetto. Non sa che un ...

Rifiuti - allarme incendi : il governo trasforma le discariche in siti sensibili per forze dell’ordine. “Ma controlli non bastano” : Una “più assidua attività di controllo” nei siti di stoccaggio di Rifiuti e una “costante opera di sensibilizzazione verso i gestori” degli impianti. Il governo risponde con una circolare ai prefetti per far fronte al problema dei roghi negli stabilimenti che trattano monnezza: d’ora in poi diventano i siti sensibili da inserire nei piani di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Una mossa che cerca di calmare le paure ...

Pontecagnano - getta tra i Rifiuti documenti con i suoi dati personali : multato : Approfondimenti Sarno, sversamento illegale: pizzaiolo tradito dai suoi stessi rifiuti 28 luglio 2018 Un cittadino di Pontecagnano Faiano è stato sanzionato dai vigili urbani per aver gettato rifiuti ...

Roma - traffico di Rifiuti pericolosi gestito da clan bosniaco : quattro arresti e 19 indagati : Un clan bosniaco riciclava in maniera illecita i rifiuti pericolosi affidatigli dalle ditte italiane del quadrante est di Roma (e non solo). Il risultato finale più evidente erano le colonne di fumo nero che si elevavano dal campo rom di via di Salone a inquinare l’aria dei quartieri Ponte di Nona, Case Rosse e La Rustica. Quello meno visibile, la quantità imprecisata di liquidi sversati nei terreni circostanti e di materiale tossico ...

Napoli - il racconto choc : «Stavamo morendo per un cumulo di Rifiuti non raccolto da Asìa» : La tensione dei momenti concitati della fuga dalle case, prima s'è sciolta nelle lacrime, poi s'è concentrata sul lavoro dei vigili del fuoco osservato dal lato opposto del...

Napoli - il racconto choc : 'Stavamo morendo per un cumulo di Rifiuti non raccolto da Asìa' : La tensione dei momenti concitati della fuga dalle case, prima s'è sciolta nelle lacrime, poi s'è concentrata sul lavoro dei vigili del fuoco osservato dal lato opposto del marciapiede. Adesso che l'...

Milano. Cassonetti intelligenti per la raccolta dei piccoli Rifiuti elettronici : Si potenzia la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in città: Milano “adotta” l’Ecoisola. AMSA, in partnership con Ecolight consorzio

Ambiente - Milano : arrivano le EcoIsole per i Rifiuti elettronici : Si potenzia la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in città: Milano “adotta” l’EcoIsola. Amsa, in partnership con Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), ha realizzato un progetto sperimentale per semplificare ancora di più il corretto conferimento di lampadine a risparmio energetico e neon, vecchi caricabatterie, ferri da stiro, phon, radioline, ...

Milano : arrivano le EcoIsole - cassonetti intelligenti per i piccoli Rifiuti elettronici : Milano, 28 lug. (AdnKronos) - Si potenzia la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in città: Milano adotta le EcoIsole, speciali cassonetti automatizzati sviluppati da Ecolight per la raccolta dei rifiuti elettronici di piccole dimensioni. In partnership con loro, Amsa ha realizzato un proge

A Milano cassonetti intelligenti per piccoli Rifiuti elettronici : Milano, 28 lug., askanews, - Milano potenzia la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici con l'installazione di quattro EcoIsole, cassonetti automatizzati posionati da Amsa e sviluppati da ...

Fototrappole da safari per i furbetti dei Rifiuti : Nella lotta all'abbandono illegale dei rifiuti il Comune di Porto mette in campo un'arma fra le più efficaci e già sperimentata da altre amministrazioni in Italia