Rifiuti elettronici | accordo FederlegnoArredo-Ecolight per aiutare 2 200 aziende ad

Ambiente - Milano : arrivano le EcoIsole per i Rifiuti elettronici : Si potenzia la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in città: Milano “adotta” l’EcoIsola. Amsa, in partnership con Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), ha realizzato un progetto sperimentale per semplificare ancora di più il corretto conferimento di lampadine a risparmio energetico e neon, vecchi caricabatterie, ferri da stiro, phon, radioline, ...

Rifiuti elettronici : la raccolta in negozio vale oltre 20.000 tonnellate : Il ritiro in negozio dei Rifiuti elettronici vale oltre 20.000 tonnellate. È una stima al ribasso quella che fa Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE, delle pile e degli accumulatori esausti, sul contributo della Distribuzione alla raccolta dei Rifiuti hitech. La norma dell’Uno contro Uno, entrata in vigore nel 2010 e quella dell’Uno contro Zero, diventata operativa solamente due anni fa, prevedono per i negozi l’obbligo di ...

Ecolight - in 2017 raccolte 24.500 ton. Rifiuti elettronici - +6% - : Roma, 19 giu. , askanews, Sono quasi 24.500 le tonnellate di rifiuti elettronici gestiti nel corso del 2017. Il 6% in più rispetto all'anno precedente, con un tasso di recupero medio di oltre il 96% ...

Ambiente : 24.500 tonnellate di Rifiuti elettronici raccolti in un anno - Ecolight cresce del 6% : Sono quasi 24.500 le tonnellate di rifiuti elettronici gestiti nel corso del 2017. Il 6% in più rispetto all’anno precedente, con un tasso di recupero medio di oltre il 96% in peso. Sono questi i principali numeri di Ecolight, sistema collettivo nazionale per la gestione dei RAEE e delle pile esauste, contenuti nel Rapporto Sociale 2017. Il consorzio segna così un passo in avanti, in favore dell’Ambiente e delle aziende consorziate (che hanno ...

Che fine fanno i nostri Rifiuti elettronici : l'inferno tossico di Sodoma e Gomorra : Qui si è creata un'economia parallela. Dove prima esisteva una foresta di mangrovie, oggi i rifiuti abbondano sulle sponde di una palude avvelenata. Televisori, lavatrici, telefoni, frigoriferi. ...