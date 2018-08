Ricorso concorso 2018 | partecipazione al colloquio orale non selettivo

Asl Roma - 0 per 4 fa 25 : candidato vince concorso - per il commissario è tutto regolare - la 2a classificata fa Ricorso : Nella pubblica amministrazione a volte non tornano i conti. In senso letterale. È quanto accaduto alla Asl Roma 5, dove nelle valutazioni di un concorso per direttore di Unità operativa complessa (Uoc), un candidato, alla voce “titoli di carriera”, ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 25. E fin qui nulla di strano. Alle quattro singole voci che compongono la valutazione complessiva, però, il punteggio attribuito è sempre lo stesso: zero. ...