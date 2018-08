Revisori dei conti. Ok proposta di legge M5S per estendere il sorteggio anche agli enti controllati dalla Regione : "Oggi queste figure - spiega Gianina Ciancio - vengono nominate soltanto per scelta della politica. Grazie al pressing del M5S, si sta cambiando drasticamente rotta e Revisori verranno sorteggiati. ...