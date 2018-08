Respinto il ricorso | Novara e Catania verso il ripescaggio in Serie B

Ripescaggi Serie B - è festa per Novara e Catania : ricorso FIGC Respinto - è ufficiale! : Ripescaggi Serie B, è fatta per Novara e Catania che possono festeggiare il ritorno nel campionato cadetto, prendono il posto di Bari e Cesena che non sono riuscite ad iscriversi. A renderlo noto è la FIGC con un comunicato ufficiale della Corte Federale d’Appello: 1. ricorso DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI SANTOPADRE MASSIMILIANO, GORETTI ROBERTO, PERCASSI LUCA, SARTORI GIOVANNI, DELLE SOCIETÀ AC ...

Serie B - Respinto il ricorso dell'Avellino : Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso dell' Avellino , confermando l'esclusione dalla s erie B degli irpini. Si conclude nel peggior dei modi una giornata caldissima e infinita per l'...

Avellino - Respinto ricorso - esclusione dal campionato di B. Chiacchio : andremo al Tar. : Il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Franco Frattini, ha respinto il ricorso dell'Avellino confermando l'esclusione dal campionato di serie B. 'Il ricorso ha spiegato l'avvocato Eduardo Chiacchio è stato respinto ...

Serie B - Avellino escluso dal campionato : ricorso Respinto - adesso il Tar : Il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Franco Frattini, ha respinto il ricorso dell’Avellino, niente Serie B per il club dunque. “Il ricorso – ha spiegato l’avvocato Eduardo Chiacchio – è stato respinto perché non sarebbe stato impugnato per tempo il comunicato ufficiale di maggio. Ma ci sono delle aperture da valutare con la massima attenzione. Bisogna agire subito con un avvocato ...

Avellino escluso dalla Serie B/ Ultime notizie - Respinto il ricorso : Taccone pensa all'addio : Avellino escluso dalla Serie B, niente da fare per i Lupi: Ultime notizie, respinto il ricorso del club campano, il presidente Taccone pensa all'addio(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:59:00 GMT)

Calcio : Respinto il ricorso dell’Avellino dal Collegio di Garanzia del Coni. Gli irpini esclusi dalla Serie B : Niente da fare per l’Avellino, escluso dal campionato di Serie B 2018/2019 anche dopo aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI presieduto da Franco Frattini. Il club irpino non potrà partecipare al prossimo campionato cadetto, ripartirà dalla Serie C, e si unisce a Cesena e Bari portando a tre il computo delle squadre escluse dalla B. “E’ stato respinto perchè non sarebbe stato impugnato per tempo il comunicato ...

Avellino - Respinto il ricorso : irpini esclusi dalla Serie B : Il Collegio di Garanzia dello Sport conferma l'esclusione del club dal campionato cadetto. L'avvocato dei campani: "Ora rivolgersi al Tar del Lazio"

Serie B - Avellino escluso dal prossimo campionato : ricorso Respinto : Ora è arrivata anche l'ufficialità: l'Avellino è escluso dal prossimo campionato di Serie B. Il Collegio di Garanzia dello Sport, riunito a sezioni unite e presieduto da Franco Frattini, ha infatti respinto il ricorso della società irpina che "apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria", ...

Avellino - Respinto il ricorso : irpini esclusi dalla B - ora Tar del Lazio : Il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Franco Frattini, ha respinto il ricorso dell' Avellino confermando l'esclusione dal campionato di serie B. «Il ricorso - ha spiegato...

Respinto il ricorso : Avellino escluso dalla Serie B. Sit in dei tifosi al Coni : ... all'altezza dell'obelisco del Foro Italico, in occasione della discussione innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso della società irpina contro la mancata iscrizione in Serie B a ...

Ricorso Respinto - Avellino escluso dalla B : Il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Franco Frattini, ha respinto il Ricorso dell'Avellino confermando l'esclusione dal campionato di serie B. 'Il Ricorso - ha spiegato l'avvocato Eduardo Chiacchio - è stato respinto ...

Avellino fuori dalla Serie B - Respinto il ricorso : Il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Franco Frattini, ha dunque respinto il ricorso dell'Avellino confermando l'esclusione dal campionato di Serie B. "Il ricorso - ha spiegato l'avvocato Eduardo Chiacchio " è stato ...

Niente serie B per l’Avellino - il Collegio di Garanzia dello Sport’ ha Respinto il ricorso del club irpino : respinto il ricorso dell’Avellino dal Collegio di Garanzia, la società biancoverde adesso valuterà la possibilità di rivolgersi al successivo grado di giudizio L’Avellino non parteciperà al prossimo campionato di serie B, è questa la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ha respinto il ricorso del club biancoverde. LaPresse/Gerardo Cafaro Ecco il comunicato: ‘Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni ...

Serie B - Respinto il ricorso dell'Avellino : Certamente la difesa delle altre parti è stata dura, con la Figc, la Procura generale dello Sport e la Ternana come terza parte interessata: a un certo punto ci siamo sentiti soli contro il mondo. ...