' Reppati uno spinello' bufera social su Gemitaiz dopo gli insulti a Salvini

(Di giovedì 2 agosto 2018) 8 Non accenna a placarsi lascatenata negli ultimi giorni dall'inasprirsi dello scontro mediatico, in atto ormai da più di un mese, trae Matteo. Nelle ultime ore anche molte testate giornalistiche di portata nazionale hanno iniziato a documentare la diatriba, tra queste pure il Fatto Quotidiano. Il giornale diretto da Marco Travaglio per l'edizione cartacea e da Peter Gomez per quella on line, ha pubblicato nel pomeriggio di ieri gli ultimi aggiornamenti relativi alla vicenda sulla sua pagina Facebook, facendo presente come il rapper fosse arrivato addirittura a prendere in giro il ministro dell'Interno per il presunto tradimento della sua compagna, la nota showgirl Elisa Isoardi, pubblicando un'immagine del leader del Carroccio con un paio di corna rosse in testa VIDEO, definendolo inoltre 'tonno'. Circostanza che ha suscitato ...